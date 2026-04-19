Säsongen är över för de flesta och silly season har börjat på allvar. I en fördjupande artikelserie inventerar Mikael Mjörnberg trupperna hos klubbarna i Hockeyettan, analyserar nuläget, reflekterar över vägarna framåt och snackar med de sportsligt ansvariga.

Idag, truppinventering i Tranås.



Det blev ett bittert slut på säsongen när Tranås slogs ut redan i den södra kvartsfinalen efter 1-3 i matcher mot Visby/Roma. Man hade oturen att ställas mot ett pånyttfött gäng gotlänningar, men det var små marginaler och som helhet gjorde Tranås faktiskt en väldigt fin säsong.



Fjärdeplatsen i Hockeyettan södra nådde man genom att spela en fin hockey från start till mål med ett välkomponerat lag där rollfördelningen var tydligare än på många år. Ingen behövde tvivla på sin uppgift, det var väldigt tydligt vilka som skulle göra poäng och vilka som skulle jobba stenhårt för lagets bästa. Nyrekryterade tränaren Jussi Salo satte ett stabilt försvarsspel, men gav också de kreativa spelarna frihet under ansvar i offensiven.



Resultatet blev att Tranås inte förlorade fler än fem av 38 matcher under ordinarie tid i seriespelet och bara var fyra poäng ifrån seriesegrande Karlskrona i sluttabellen. Det var strongt marscherat och nu finns faktiskt något att bygga vidare på. Tranås är en klubb som ofta varit lite upp och ner från säsong till säsong, men nu har man medvind, en tränare på långtidskontrakt och en stomme som det borde gå att bygga vidare kring.



Det kan bli riktigt intressant.

