Truppinventering: Kiruna IF – ”Vi behöver göra en rebuild”

Säsongen är över för många, men silly season har bara börjat. I en fördjupande artikelserie inventerar Mikael Mjörnberg trupperna hos klubbarna i Hockeyettan, analyserar nuläget, reflekterar över vägarna framåt och snackar med de sportsligt ansvariga.

Idag, truppinventering i Kiruna IF.

”Glädjande siffror från säsongen som gick:

– 16 egna produkter i matchtruppen under säsongen.

– 5 st herrlagsdebutanter från de egna leden.”



Så skröt Kiruna IF i sina sociala medier efter att säsongen precis hade tagit slut och det är klart att det är häftigt. 16 egna produkter som fått speltid i representationslaget under säsongen kan ingen annan Hockeyettan-förening mäta sig med. Det skulle kunna vara en riktig saga. Det är klart att det är ett trevligt perspektiv för klubben att se sin situation ur.



Men allt är relativt. Med alla de där egna produkterna i laget slutade laget på en 17e-plats i svaga Hockeyettan norra och var snubblande nära att ramla ner i ett negativt kval. Föreningen har trots ambitiösa satsningar inte lyckats nå slutspel på tio år. Vill man vara elak skulle man kunna påstå att den hemvävda formulan hur nobel den än må vara inte funkar. De egna produkterna är helt enkelt inte tillräckligt bra för att kunna leda Kiruna IF till någon större framgång.



Det gör att nygamle sportchefen Henrik Törmä står inför en väldigt delikat uppgift när han under våren ska bygga framtidens Kiruna IF. En förening som garanterat vill tillbaka till positionen som slutspelslag. Ett lag som måste sortera ut losermentalitet och bygga mycket mer på karaktär.



Men hur ser förutsättningarna egentligen ut? Låt oss bryta ner och reflektera över Kirunas trupp och väg in i kommande säsong.