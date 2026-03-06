Silly och surr – Udda coachdraget – punktmarkerade stjärnan
Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.
* Ännu en rutinerad tränare på marknaden
* Svalt intresse för poängkungen – kan slutspelet ändra på det?
* Jobbar på tredjelänken till eventuell förstakedja
* Punktmarkerade den totaldominante stjärnan
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]
