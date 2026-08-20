Tio spelare det ska bli extra intressant att följa säsongen 26/27

Det har gjorts en lång rad högprofilerade värvningar till Hockeyettan inför kommande säsong, men det är inte alltid de mest spännande juvelerna finns bland de största namnen. Flera av spelarna som kommer göra rejäla avtryck under säsongen 26/27 finns redan i ligan eller har anslutit lite i skymundan.

Tillåt mig lyfta fram tio spelare som har något lite extra och som jag personligen, av olika anledningar, tycker det ska bli väldigt intressant att följa kommande säsong.