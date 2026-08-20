Tio spelare det ska bli extra intressant att följa säsongen 26/27
Hockeyettan

Tio spelare det ska bli extra intressant att följa säsongen 26/27

Publicerad 20 augusti 2026 19:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Ibland finns inte de mest intressanta spelarna bland de allra största namnen. Tillåt mig lyfta fram tio spelare med det lilla extra som det ska bli väldigt spännande att följa till vintern.

Det har gjorts en lång rad högprofilerade värvningar till Hockeyettan inför kommande säsong, men det är inte alltid de mest spännande juvelerna finns bland de största namnen. Flera av spelarna som kommer göra rejäla avtryck under säsongen 26/27 finns redan i ligan eller har anslutit lite i skymundan.

Tillåt mig lyfta fram tio spelare som har något lite extra och som jag personligen, av olika anledningar, tycker det ska bli väldigt intressant att följa kommande säsong.

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