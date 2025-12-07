Spelare för spelare: Tranås – ”Vi har tagit Diaco till Sverige”
Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?
I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.
Idag: truppen i Tranås enligt sportchefen Stefan Fransson.
