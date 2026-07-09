Superdeal: Läs allt på Hockeysverige Plus - hela sommaren - för en krona

Forshaga och Falu IF kastas ut ur Hockeyettan och det gör att spelarna tillgängliggörs på spelarmarknaden. I fallet Forshaga hade merparten av truppen redan gett slaget förlorat och lämnat, men hos masarna i Falun är det betydligt mer tätt mellan pralinerna.

Nu kan man kanske förvänta sig att många av de unga ändå stannar kvar och spelar i division 2 och det är inte alls omöjligt att trotjänare som veteranen Oscar Haglund och Simon Daniels också blir kvar. Men de flesta kommer känna sig nödgade att söka en ny klubb.

Låt oss spekulera lite över smörgåsbordet och var Falu IFs spelare kan komma att hamna...