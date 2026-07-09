Smörgåsbordet Falu IF – så kan Nyköping bygga sitt lag
Hockeyettan

Smörgåsbordet Falu IF – så kan Nyköping bygga sitt lag

Publicerad 09 juli 2026 10:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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När Falu IF nekas elitlicens blir den satta truppen plötsligt ett smörgåsbord för andra föreningar att kalasa på. Samtidigt ska Nyköping som återfår sin Hockeyettan-status bygga en helt ny trupp för att kunna konkurrera. Låt oss reflektera över de två klubbarnas belägenhet. Smörgåsbordet Falu IF och så kan Nyköping bygga sin trupp.

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Forshaga och Falu IF kastas ut ur Hockeyettan och det gör att spelarna tillgängliggörs på spelarmarknaden. I fallet Forshaga hade merparten av truppen redan gett slaget förlorat och lämnat, men hos masarna i Falun är det betydligt mer tätt mellan pralinerna.

Nu kan man kanske förvänta sig att många av de unga ändå stannar kvar och spelar i division 2 och det är inte alls omöjligt att trotjänare som veteranen Oscar Haglund och Simon Daniels också blir kvar. Men de flesta kommer känna sig nödgade att söka en ny klubb.

Låt oss spekulera lite över smörgåsbordet och var Falu IFs spelare kan komma att hamna...

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