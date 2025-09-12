I april 2024 vann han SM-guld med Skellefteå J20. Nu öppnar Lindlöven-spelaren och före detta kaptenen, Amill Andersson, upp om hur han tvingats till operation till följd av ärvda sjukdomar.

– Jag mådde inte bra och till slut gick det inte att spela, säger han till Norran.

Amill Andersson i Skellefteås J20. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån.

Säsongen 23/24 var han nyckelspelare, samt kapten i Skellefteås J20, och under sin sista säsong i Västerbotten skulle Amill Andersson även få vinna ett JSM-guld med laget.

Flera av spelarna som var en del av guldlaget har sedan dess flyttat vidare och tagit platser i några av Sveriges största elitlag, medan Amill valt att ta Hockeyettan-vägen, via Lindlövens IF.

Fjolårssäsongen blev dock inte bara positiv då den 21-årige yttern levererade 13 poäng (6+7) på 30 matcher sin första tid i seniorhockeyn,. Under sin tid i Lindesberg har Andersson nämligen fått söka sjukvård för magproblem. Något han nu öppnar upp om i en intervju med Norran.

– Jag har fått två diagnoser för magproblem. Det är ärftliga sjukdomar från farsan. Jag mådde inte bra och till slut gick det inte att spela, säger Amill Andersson till tidningen.

Fick akutoperera: ”Sjuk revanschlust”

Under säsongen missade han några matcher på grund av sjukdom, och när det var dags att sätta igång igen blossade problemen upp igen.

– När jag väl blev frisk och kände att jag var tillbaka, så blev det konstigt i magen igen. Jag bor granne med akuten i Lindesberg, så jag for dit och då fick jag akutoperera bort blindtarmen, säger han till Norran.

Nästa säsong blir 21-åringens andra i Lindlöven och suget efter hockey är stort.

– Man har en sådan sjuk revanschlust. Jag känner mig redan mycket starkare, kroppen mår bättre och jag är frisk.

