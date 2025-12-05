Silly och surr – ”Stjärnan kan utnyttja klausul – har bud på bordet”
Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.
* Stjärnan kan utnyttja klausul – har bud på bordet
* Oklart kring lånespelaren – kan ersättas med andra lån
* Fortsatt öppet för spetsback – håller ögonen på allsvenskan
* Ingen fortsättning efter oväntade gästspelet
* Oklarhet kring rollerna?
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]
Stjärnan kan utnyttja klausul – har bud på bordet
