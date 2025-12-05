Silly och surr – ”Stjärnan kan utnyttja klausul – har bud på bordet”

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.



* Stjärnan kan utnyttja klausul – har bud på bordet

* Oklart kring lånespelaren – kan ersättas med andra lån

* Fortsatt öppet för spetsback – håller ögonen på allsvenskan

* Ingen fortsättning efter oväntade gästspelet

* Oklarhet kring rollerna?



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.



För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]



Stjärnan kan utnyttja klausul – har bud på bordet

Loading ..