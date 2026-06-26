Silly och surr – Sportchefen fick en trevare av ex-allsvenskarna
Hockeyettan

Silly och surr – Sportchefen fick en trevare av ex-allsvenskarna

Publicerad 26 juni 2026 10:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

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* Backen uppges återvända till sin tidigare klubb
* Sportchefen fick en trevare av ex-allsvenskarna
* Ryktas lämna allsvenskan för tidigare klubben
* En sommar utan licenskaos?
* Sammanställning av klara, men inte presenterade

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com

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Den här artikeln handlar om:

IF Troja-LjungbyHC DalenMariestad BoISTyresö/Hanviken