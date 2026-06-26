Silly och surr – Sportchefen fick en trevare av ex-allsvenskarna

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* Backen uppges återvända till sin tidigare klubb
* Sportchefen fick en trevare av ex-allsvenskarna
* Ryktas lämna allsvenskan för tidigare klubben
* En sommar utan licenskaos?
* Sammanställning av klara, men inte presenterade
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För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com
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