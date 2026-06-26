Silly och surr – Sportchefen fick en trevare av ex-allsvenskarna

Superdeal: Läst allt på Hockeysverige Plus - hela sommaren - för en krona

* Backen uppges återvända till sin tidigare klubb

* Sportchefen fick en trevare av ex-allsvenskarna

* Ryktas lämna allsvenskan för tidigare klubben

* En sommar utan licenskaos?

* Sammanställning av klara, men inte presenterade



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com