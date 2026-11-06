Silly och surr – Keepern är tillbaka på marknaden

* Tidsplanen håller – spetsforwarden gör comeback mot sin gamla klubb
* Nästa bakslag – ytterligare forward skadad
* Keepern är tillbaka på marknaden
* Trojas tycks sikta högt i målvaktsjakten
* Oklart efter sportchefens avsked
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com
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