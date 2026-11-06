Silly och surr – Keepern är tillbaka på marknaden

* Tidsplanen håller – spetsforwarden gör comeback mot sin gamla klubb

* Nästa bakslag – ytterligare forward skadad

* Keepern är tillbaka på marknaden

* Trojas tycks sikta högt i målvaktsjakten

* Oklart efter sportchefens avsked



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com