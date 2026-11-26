Kan Robert Kimby få stopp på Djurgårdens blödning? Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

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Se diskussionen om Djurgårdens problem i videospelaren!

Fyra raka förluster efter landslagsuppehållet – och bara fyra mål framåt.

Alarmklockorna ringer för Djurgården efter den senaste tidens kräftgång där man dragits in i bottenstriden.

Inför kvällens bortamöte med Växjö Lakers ligger laget på elfte plats med bara en poängs försprång till Linköping HC och IF Björklöven. Det här har fått fansen att se rött och till och med bua ut sina hjältar på Hovet.

I podcasten All In Hockey tar Måns Karlsson och Uffe Bodin ett grepp om krislaget.

– Offensivt har det gått troll i deras målskytte efter uppehållet och de har bara gjort ett mål per match, säger Karlsson.

– Deras powerplay är kallare än Sibirien, konstaterar Bodin.

– Det är den stora boven, instämmer Karlsson. Det som är så konstigt är att man känner att de har materialet för det. Oliver Wahlström, otroligt bra powerplay-spelare, Charles Hudon har ett direktskott i PP som är topp i serien. Det finns mer att få ut där, och det är så konstigt att det är offensiven som är problemet. Det såg jag inte komma.

Är alla Djurgårdens AHL-värvningar floppar?

Karlsson ställer sig också frågande till hur tränaren Robert Kimby matchar laget med många förändringar i kedjekonstellationerna och för få minuter på spelare som ska vara bärande. Det kan också vara en av anledningarna till att det inte har lossnat för dyra nyförvärv som Nils Åman, Noel Gunler och Lucas Carlsson.

– Lucas Carlsson spelar alldeles för lite, säger han. Han värvades som en given förstaback. Nu fick han försäsongen förstörd av skada och jag förstår att han måste ha en inkörsperiod i SHL, men nu har han spelat elva matcher, snittar 16 minuter per match och spelar femte mest av lagets backar. I Djurgården ska han vara den stora härföraren, den de bygger spelet kring.

Det faktum att alla namnkunniga nyförvärv som hämtats in till Djurgården har underpresterat sett till förväntningarna väcker frågor. Dels om scouting, dels om hur de implementerats i lagets spelsystem.

– Jag tycker att man måste ge spelare som kommer in från AHL tid, så jag kommer inte att döma ut dem som floppar redan. Men jag tycker också att man måste ge dem chansen att spela sig in i SHL-hockeyn och det faller ytterst på tränaren, säger Karlsson och riktar fingret mot Robert Kimby.

Titta på hela avsnittet av All In Hockey i videospelaren ovan, eller lyssna på podcasten här nedan.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.