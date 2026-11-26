”Han kom in i säsongen och var som en kalv på grönbete”

”Vi har en dubbelregistrering på honom, men jag tycker han är så pass bra att han ska spela”

”Du kommer inte att få några zorro-mål av en sådan kille”

”Fast han är över 30 skiner han som en sol när han kommer ner”

”Han nästan flyter fram på isen när han åker”

”Han gör jättemycket mål i juniorhockeyn”

”Jag skulle kanske önska att han vore lite mer ego ibland”

”Han fick smeknamnet ”G.I” av min assisterande tränare”

”Det är en motor, han har en arbetskapacitet som är helt enorm”

”Jag blev jätteglad när jag såg att han skulle vara kvar”

Efter många år på samma spår valde Strömsbro och sportchefen Johan Wennberg att göra om ganska ordentligt inför den här säsongen. Ut åkte en mätt stomme av spelare som kanske inte kunde ta det hela så mycket längre. In kom istället ett gäng unga spelare med mycket kvar att lära, men en hunger på att utvecklas.

Men några nygamla ansikten gör ändå att det känns lite bekant. Både storstjärnan Georgs Golovkovs och tränaren Thomas Engman som för åtta år sedan tog klubben till Hockeyettan återvände till klubben.

– Det spretade ganska mycket i början kring hur seniorhockeyn funkar, att falla in i ett spelsystem och lite sådana saker, men gruppen har hela tiden velat framåt även om det har spretat mycket. Det var det första vi fick ta tag i och försöka få ordning på och det tycker jag att vi har tagit steg i hela tiden, säger tränare Engman.

– Det är ett glatt gäng och det har det varit hela tiden. Nu går vi ändå okej tycker jag så det är framåtlutat. Jag har försökt få de unga grabbarna att inte fundera så mycket. Många är fokuserade på sina egna prestationer, men jag får försöka få dem att förstå att går laget bra så kommer individen också att gå bra. Vi har fått jobba lite med sådana saker, men jag känner att vi är på rätt väg.

Thomas Engman.

Samtidigt är Strömsbro, i skuggan av Brynäs och i en Hockeyettan-serie där man är långt ifrån någon av de stora drakarna en ganska gynnsam plats för utveckling. Laget har fått jobba på i lugn och ro i serieupptakten.

– Det skrivs inte så mycket om oss, det pratas inte så mycket om oss, utan vi ligger där lite under radarn och jag tror att det kan passa oss ganska bra just nu. Den press som finns i Strömsbro är den press som finns inom laget på oss själva. Det är mycket lugnare här. Vi är den näst största föreningen i Gävle efter Brynäs om man tittar på seniorhockey, men vi har inte utrymmet i media och sådana saker så det blir inte så upphaussat runt om. Vi smyger lite.

Men vilka är då spelarna som i lugn och ro får utvecklas i Strömsbro-tröjan den här säsongen? Det har blivit dags att låta tränaren Thomas Engman reflektera över sitt spelargalleri. Här är Strömsbro 26/27, spelare för spelare.