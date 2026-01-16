Silly och surr – Importspetsen har lämnat truppen

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.



Rutinerade kanadensaren har lämnat truppen

Inför säsongen värvade Surahammar den rutinerade kanadensaren Shane Heffernan som turnerat genom Europa under en lång och brokig karriär och de senaste säsongerna spelat med både Alvesta och Kalix i Hockeyettan. 38-åringen producerade elva poäng på 13 matcher under hösten, men har inte funnits med i Sura-lineupen sedan lucia. Nu bekräftar sportchefen Jörgen Mähler att han lämnat klubben, men vill i övrigt inte gå in på några detaljer. ”Lämnat. Inga övriga kommentarer” hälsar han via sms.



Tre nya – men sportchefen söker mer förstärkning

Nyköping har haft en riktigt tung säsong och parkerar som jumbo i söderserien med negativt kval som en överhängande risk. Därför gjorde man i veckan förändringar för att försöka skaffa sig så bra förutsättningar att klara sig kvar som möjligt genom att plocka in tre nya spelare. Albin Mjösberg (från Vita Hästen), Oliwer Stensson (från Kalix) och Nico Vuorijärvi (från Mjölby) anslöt inför matchen mot HC Dalen, men kunde inte hjälpa laget till seger, Det blev tillslut hela 1-6. Nu talar mycket för att trion inte blir de enda spelarna som förstärker truppen inför säsongens avslutande fas. Nyköping ska göra allt för att klara sig kvar i Hockeyettan och sportchefen Marcus Kristoffersson ska ha sparkat upp dörren för fler värvningar på vid gavel. Räkna med andra ord att det kommer hända mer innan transferfönstret stänger.



Jobbar på ytterligare förstärkning – forward kan vända hem

Lagets förmodligen vassaste offensiva spelare Tim Dackell lämnade nyligen för spel med topplaget Tingsryd och en slutspelsplats ser ut att vara mer och mer utom räckhåll, men i Grästorp sitter man ändå inte på händerna. Tidigare under säsongen försökte man låna Gabriel Jansson från Färjestads J20, men han fick åka hem med hjärnskakningssymptom redan innan han hunnit spela en enda match. Nu gör man ett nytt försök, den unge forwarden fanns med på isen i onsdagens möte med Kungälv och blev målskytt direkt. Jansson är dock inte ensam om att komma in som förstärkning i Grästorp. Enligt uppgift jobbar man dessutom på att få in ett bekant ansikte i form av Liam Blomqvist som de senaste säsongerna spelat i Tyringe, men spenderat den här säsongen på andra sidan Atlanten.



En publikfavorit är på marknaden

Familjeskäl angavs som orsak när han lämnade sin skotska klubb Solway Sharks så en återkomst till just Sverige förefaller väl ganska långsökt, men det är svårt att ändå inte känna en viss nerv när den kanadensiske backen Jake Bolton är ute på spelarmarknaden. 33-åringen blev ju något av en publikfavorit när han med så väl poängstarkt spel som rejäl fysisk närvaro förstärkte Boden under säsongen 20/21. Sedan dess har han mest hållit till på de brittiska öarna, men visst skulle det kittla att se den fräne amerikanen tillbaka på Hockeyettan-is som en joker inför slutspelet.

