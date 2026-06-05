Silly och surr – Poängstark kanadensare bjuds ut till topplagen

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

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* Topplagsspelaren kan lämna för utlandet

* Måldundraren kommer fortsätta



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.



För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]