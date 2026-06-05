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Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Silly och surr – Poängstark kanadensare bjuds ut till topplagen

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Mikael Mjörnberg
Hockeyettan-expert och krönikör

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Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

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* Värvar poängforward från söderserien
* Kanadensisk center på Hockeyettan-marknaden
* Topplagsspelaren kan lämna för utlandet
* Måldundraren kommer fortsätta

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]

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