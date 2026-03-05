De har tvingats ta tidig semester efter att deras lag missat slutspel. Men flera av spelarna från de lite sämre klubbarna har gjort tillräckligt starkt avtryck för att vara attraktiva för större uppgifter till nästa säsong. Låt oss fundera över tio namn toppklubbarna borde vara intresserade av.



Slutspelet har precis rullat igång i Hockeyettan och det ligger en och en halv månad av riktigt häftig hockey framför oss. Men för 16 av ligans klubbar är det över. De tvingades gå på semester redan efter seriespelet och kommer nu behöva se om sina hus och lägga nya strategier för att komma tillbaka starkare till hösten.



Men de flesta av dem kommer förmodligen också lida ganska stora förluster. För även om lagen som helhet inte gick tillräckligt bra för att nå slutspel finns enskilda spelare som presterat tillräckligt väl för att vara attraktiva för större kontrakt.



Idag tittar jag närmare på tio namn från de färdigspelade klubbarna som gjorde så pass bra reklam för sig under säsongen för att vara i allra högsta grad aktuella för att flytta till större och starkare Hockeyettan-klubbar inför nästa säsong.

