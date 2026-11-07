Så nyttjar klubbarna det lååånga uppehållet: ”Det är vansinnigt vad vi håller på med”
Hockeyettan

Så nyttjar klubbarna det lååånga uppehållet: ”Det är vansinnigt vad vi håller på med”

Publicerad 07 november 2026 11:30
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Landslagsuppehållet blir väldigt mycket längre än bara en vecka för många av klubbarna i Hockeyettan. De som får vila mest har ett uppehåll på närmare tre veckor utan match.
Hur tacklar man egentligen en så lång paus? Det lät vi flera av ligans tränare svara på.

  • ”Vi blev snabbt ganska pressade av stundens allvar”
  • ”Vi försöker släppa tankarna på hockey om det går”
  • ”Egentligen tror jag inte att det finns några fördelar”
  • ”Vi tog ledigt en hel vecka”
  • ”Sen har vi använt tiden mycket till personliga samtal”
  • ”Jag förstår inte syftet, det är inte så många landslagsspelare här”
  • ”Vi jobbar med en idrottspsykolog som har kommit in”
  • ”Det är vansinnigt vad vi håller på med”

Den här veckan är det landslagsuppehåll i svensk hockey, men i och med det seriesystem som råder i Hockeyettan blir uppehållet väldigt mycket längre än en ynka vecka för många av lagen. De som får vila längst har uppehåll i omkring tre veckor och många har ett break på tio till fjorton dagar utan match.

Är det bra eller dåligt? Kom det lägligt eller olägligt? Och hur nyttjar man det egentligen som klubb?

Det är så klart tränarna runt om i Hockeyettan helt rätt personer att svara på.

Vi lät Andreas Appelgren i Grästorp (uppehåll från 2/11 – 13/11), Lennart Hermansson i Lindlöven (uppehåll från  25/10 – 14/11), Björn Tholander Olsson i Mjölby (uppehåll från  31/10 – 13/11), Jens Berggard i Halmstad (uppehåll från  31/10 - 11/11) och Kjell G. Lindqvist i Sollentuna (uppehåll från  5/11 – 14/11) recensera säsongsinledningen för sina respektive lag och resonera kring de långa uppehåll deras gäng befinner sig mitt i.

Hur ska man egentligen tackla att en fjärdedel in i säsongen plötsligt ta en väldigt lång paus?

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Den här artikeln handlar om:

Grästorps IKHalmstad Hammers HCLindlövens IFSollentuna HCMjölby HC