Så nyttjar klubbarna det lååånga uppehållet: ”Det är vansinnigt vad vi håller på med”

Den här veckan är det landslagsuppehåll i svensk hockey, men i och med det seriesystem som råder i Hockeyettan blir uppehållet väldigt mycket längre än en ynka vecka för många av lagen. De som får vila längst har uppehåll i omkring tre veckor och många har ett break på tio till fjorton dagar utan match.

Är det bra eller dåligt? Kom det lägligt eller olägligt? Och hur nyttjar man det egentligen som klubb?

Det är så klart tränarna runt om i Hockeyettan helt rätt personer att svara på.

Vi lät Andreas Appelgren i Grästorp (uppehåll från 2/11 – 13/11), Lennart Hermansson i Lindlöven (uppehåll från 25/10 – 14/11), Björn Tholander Olsson i Mjölby (uppehåll från 31/10 – 13/11), Jens Berggard i Halmstad (uppehåll från 31/10 - 11/11) och Kjell G. Lindqvist i Sollentuna (uppehåll från 5/11 – 14/11) recensera säsongsinledningen för sina respektive lag och resonera kring de långa uppehåll deras gäng befinner sig mitt i.

Hur ska man egentligen tackla att en fjärdedel in i säsongen plötsligt ta en väldigt lång paus?