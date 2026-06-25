Så förändras Hockeyettan till nästa säsong

Hockeyettan har fått sina ändringar godkända.

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I början av maj lämnade Hockeyettan in två förslag på förändringar i ligans serieupplägg till nästa säsong.

Nu bekräftar ligan att förslagen har godkänts av förbundsstyrelsen i Svenska Ishockeyförbundet och kommer att träda i kraft inför säsongen 2026/27.

– Det känns bra att vi för igenom de här förändringarna. Utifrån de möten och samtal vi haft med klubbarna och internt har vi kommit fram till att de här justeringarna kommer göra säsongen mer spännande och ännu bättre, säger ligans sportchef Stefan ”Skuggan” Nilsson i ett uttalande.

Fyra lag kommer att åka ut ur Hockeyettan

Den största förändringen gäller nedflyttning till Division 2. Förra säsongen gick de två sämsta lagen från både norr- och söderserien till fyra kvalserier mot lag från tvåan där de fyra vinnarna fick en plats i Hockeyettan.

Från och med nästa säsong kommer däremot fyra lag att bli degraderade från Hockeyettan medan fyra nya lag kommer att gå upp från Division 2 varje säsong. De fyra sista lagen i varje serie tvingas spela playout i bäst av fem där förlorarna åker direkt ur. Det blir lag 17 mot lag 20 och lag 18 mot lag 19 i ångestfyllda playout-serier i en kamp om att överleva

– Vi märkte att det blev ett litet glapp i båda serierna, där några lag hamnade i “ingenmansland”. För att lösa det här kommer vi flytta upp strecket till efter lag 16. Vi hoppas att det här gör det ännu mer intressant in i slutet av grundserien, säger ”Skuggan” Nilsson.

Så ändras slutspelsupplägget

Den andra ändringen innebär att valen återinförs i kvartsfinalspelet. Lag 1-6 i varje serie kommer att gå direkt till åttondelsfinal och lag 7-10 spelar play-in. I både åttondelsfinal och play-in kommer lagen fortsatt att mötas inom samma serie, där lag i norr möter andra norrlag och söderlag också möter andra lag i söder.

När slutspelet går vidare till kvartsfinal kommer lagen sedan att få välja motståndare helt fritt mellan serierna. Det innebär att högre rankade klubbar kan välja en “lättare väg” genom slutspelet och att lag från söder kan möta lag från norr och vice versa.

I semifinal blir det däremot återigen ranking som avgör vilka som möter vilka.