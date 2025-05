Så bör de bygga inför säsongen 25/26 – Del 1: Frågetecknen

Ännu en säsong är lagd till handlingarna och nu är blicken riktad stadigt framåt. De 40 klubbarna i Hockeyettan står inför en höst där de troligtvis kommer möta ett nytt serieupplägg och håller som bäst på att planera sin framtid, Men hur bör de resonera kring sina lagbyggen? I en artikelserie i fyra delar går Mikael Mjörnberg igenom och analyserar Hockeyettan-gängens arbete med att sätta sina trupper.



Ett nytt serieupplägg med två raka 20-lagsserier är vad som ligger på förslagsbordet för Hockeyettan kommande säsong. Huruvida det påverkar klubbarnas syn på hur trupperna ska sättas ihop återstår väl att se, men lagbyggena har så sakteliga kommit igång på de flesta håll runt om i Hockeyettan. Men vilken väg bör klubbarna egentligen gå? Vad finns det för frågetecken som måste rätas ut och lagdelar som måste förstärkas?



I fyra artiklar går Mikael Mjörnberg igenom samtliga 40 Hockeyettan-lag och analyserar vilka vägar de bör gå i sin truppbyggen.



Artikelserien delas in i fyra olika kapitel, ”Topplagen”, ”Utmanarna”, ”Ingenmanslandet” och ”Frågetecknen” utifrån vilka förväntningar man egentligen kan ha på lagen inför kommande säsong.



Först ut i dagens första del har vi ”Frågetecknen”.



Här samlar vi klubbarna som svävar i någon form av limbo. Som kanske har ekonomiska problem, som ännu varken sagt bu eller bä till spel i ligan eller vars status över huvud taget är väldigt osäker inför den säsong som väntar.



BORLÄNGE

Det finns positiva saker att ta fasta på i Dalarna. Som att framtidscoachen Liam Wallström gnuggar vidare med sina idéer en säsong två som huvudtränare och att man lyckats behålla en framtidsback som Hampus Malm och veteranen Marcus Runnkvist. Men framförallt är det frågetecken som hopar sig när man ska analysera Borlänge.



För rent krasst är det så att föreningen ganska länge har befunnit sig på ett sluttande plan. Det har varit struligt internt i organisationen och ekonomin är skral vilket gör att man tvingas satsa väldigt ungt och oprövat. De sportsliga resultaten har varit därefter de senaste åren. Kanske är det just i den analysen man måste landa och låta de sportsliga resultaten vara sekundära de kommande säsongerna. Rent krasst kommer Borlänge inte kunna bygga ett lag som utmanar uppåt kommande säsong. Då kanske det är bättre att ta ett kliv tillbaka och försöka hitta fotfästet som förening. Precis som ifjol ställa ett ungt lag på isen och hoppas att några av ynglingarna kan få en gynnsam utveckling som på sikt också blir bra för klubben. Det är ungefär där man befinner sig i näringskedjan just nu.





