Ranking av Hockeyettan: Favoriterna – de kan ta klivet upp
Hockeyettan

Ranking av Hockeyettan: Favoriterna – de kan ta klivet upp

Publicerad 30 juli 2026 14:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Hur står sig Hockeyettans klubbar inför säsongen som väntar 26/27? I en serie av power rankings under juli månad analyserar Mikael Mjörnberg lagen och grupperar dem i fyra olika kategorier utifrån sportslig slagstyrka.

I den här delen: de tio lag som går att peka ut som seriösa allsvenska utmanare.

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40 lag (nå väl, just nu är det bara 39 i och med licenskaoset) ska göra upp i Hockeyettan även kommande säsong och det är i vanlig ordning milsvid skillnad mellan de främsta och de sämsta.

I fyra delar under juli månad hamnar Hockeyettan-truppernas slagstyrka under luppen i en power ranking. Jag kommer fundera över bottenlagen, de som drömmer stort men faller platt, utmanarna och lagen som kan utmana mot Hockeyallsvenskan på riktigt.

I dagens fjärde och avslutande del är det tio toppgäng med ambitioner och möjligheter att ta klivet upp i Hockeyallsvenskan som synas.

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