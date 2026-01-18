Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Idag: truppen i Norrtälje enligt tränaren Anders Söderström.

”Han stängde igen kiosken helt mot Hudiksvall”

”Han skjuter som en häst”

”Det kan nog inte bli tydligare defensivt än så”

”Har han dagen kan han vända ut och in på vilken back som helst”

”Även om han inte är störst i världen är han jävla tuff”

”Det är lätt att bli kvävd i det tänket”

”Han fick inte jättestort förtroende när han var i Väsby när de var bra”

”Det är nästan så man får bromsa honom ibland”

”Han ställde sig upp när vi skulle lägga ner laget”

”När det blir det ketchup för honom tror jag det blir rejält”

När Norrtälje tackade ja till en sen förfrågan och fullbordade sin resa från division 3 till Hockeyettan på bara två säsonger var det många som såg på laget med viss skepsis. Hur skulle en så oprövad förening som fick platsen mitt i sommaren och tog med sig en division 2-trupp upp kunna hävda sig? Väldigt bra skulle det visa sig.

– Vi har spöat förväntningarna ganska hårt, myser tränaren Anders Söderström och utvecklar:



– Vi är helt klart nöjda med vad vi har presterat så här långt. Säsongen är inte slut, man har sett lag som har klappat igenom, men jag tycker vi har en kapacitet och ett spel vi tror på. En energi i truppen och många bra skridskoåkare som jobbar hårt. Vi har haft toppar och dalar och det har väl med erfarenhet att göra. Vi har några riktiga bottennapp, men sen har vi också matcher där vi är enda laget som har spöat Hudiksvall och förlorar med uddamålet mot Lindlöven. Jag tycker vi har kapaciteten att vi kan hota de bästa lagen. Sen måhända att vi förlorar skotten och att de för spelet, men vi hittar ett sätt att hota dem och spela på en tight defensiv med snabba spelare i omställningarna. Vi är ganska vassa när vi är bra och poängmässigt och prestationsmässigt har vi spöat förväntningarna ganska rejält.

I skrivande stund är Norrtälje fortsatt med i racet om att kunna nå en play-in-plats vilket är långt mycket bättre än vad som förväntades av nykomlingen när de tog klivet in i Hockeyettan. Trots en trupp utan särskilt mycket erfarenhet från nivån har man hittat en väg att manövrera sig framåt på ett ganska självsäkert sätt.

– Vi har ett ungt och ambitiöst lag med väldigt låg erfarenhet av nivån. Jag tror att vi har sju spelare som har varit ordinarie i ettan tidigare, resten kommer från division 2 och juniorhockeyn. Men vi har rätt ambitionsnivå tycker jag, vi tränar hårt och har skapat något utifrån det. Av de spelare som inte har varit i ettan har flera varit i Djurgården, Linköping och Almtunas juniorled och är skolade, så vi har fått ihop det hyfsat ändå.

Anders Söderström. Foto: Skärmdump

Har det varit som ni förväntade er att ta klivet in i Hockeyettan?

– Det var svårt att sia innan säsongen för långt, långt in på sommaren och rätt så nära inpå att vi träffades igen var vi ett division 2-lag. Där tyckte vi att vi hade ett riktigt starkt division 2-lag och skulle så klart vara i toppen och gå för ettan nästa säsong. När öppningen kom fick vi in ett par spelare till, men det var svårt att sia om hur slagkraftiga vi skulle bli i konkurrensen. Det är en tuff serie och det var svårt att veta. Sen är man positivt lagd så man hade ändå en väldigt stark tro på att vi skulle vara med och bråka. Jag sa det i början när folk frågade mig hur jag trodde det skulle gå, att jag tror vi behöver ha 15-20 matcher innan vi kan göra en utvärdering över huvud taget om vi kommer vara med i mitten och hugga eller om det kommer bli kniven mot strupen och att varenda poäng är av vikt för att hålla sig kvar. Det var svårt att säga, men potentialen tycker jag mig ha sett från början att vi ändå har ett ganska bra lag. Division 2-mässigt jättebra och det har visat sig att vi kan vara med och bråka i ettan också.



Så vilka är då aktörerna i den succéartade nykomlingen Norrtälje? Det har blivit dags att låta tränare Anders Söderström reflektera över sitt spelargalleri. Här är Norrtälje 25/26, spelare för spelare.