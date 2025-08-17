NIK värvar rutin inför debuten i Hockeyettan

Norrtälje IK fortsätter att förstärka efter uppflyttningen till Hockeyettan.

31-årige Romans Semjonovs ansluter efter tiden i Tyskland och Tölzer Löwen.

– Jag har fått ett väldigt bra intryck av organisationen, säger han själv.

Romans Semjonovs i Troja/Ljungby 2021. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman.

I början av augusti blev det officiellt att Kungälv och Norrtälje säkrat platser i Hockeyettan som ersättare till licensnekade B65 och Alvesta. Därefter har jobbat påbörjats för att se till att trupperna är redo för utmaningen, och nu har NIK säkrat upp en forward med Hockeyallsvensk erfarenhet inför sin debut i ligan.



Romans Semjonovs ansluter till klubben efter sin senaste tid i Tyskland och Tölzer Löwen, och gör därmed comeback i Hockeyettan.



– Tack så mycket för välkomnandet! Jag ser verkligen fram emot att få representera NIK och vara en del av laget. Det som fick mig att välja NIK var kombinationen av den fina gemenskapen, klubbens ambitioner och möjligheten att utvecklas både som spelare och person. Jag har fått ett väldigt bra intryck av organisationen och människorna runt laget, och känner stor motivation inför säsongen, säger han på lagets sociala medier.

Slog igenom i IFK Arboga

Semjonovs har HS Riga som moderklubb, men slog sig fram i Sverige som junior i IFK Arboga. Det var även där det blev ett genombrott i Hockeyettan 2012/13, innan Semjonovs etablerade sig i serien. Hans poängbästa säsonger kom mellan 2018 och 2020 då han noterades för 41 poäng i både Arboga och Vimmerby.



Efter detta blev det spel i Hockeyallsvenskan med Tingsryd och Troja/Ljungby innan forwarden försvann till Skottland. Under de två senaste säsongerna har Romans Semjonovs endast spelat 17 matcher. Detta i Mariestad, Lindlöven och Tölzer Löwen.



Semjonovs har erfarenhet av totalt 286 grundseriematcher i Hockeyettan.