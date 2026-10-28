MJÖRNBERG: Superkris, men att sparka coachen tror jag inte ett dyft på

Hemmamatch mot Grästorp. Ett motstånd som så här långt under säsongen haft våldsamt svårt att imponera och dessutom vågade sig på det modiga draget att ställa in en målvakt som i serieupptakten knappt kunnat stoppa badbollar.

Lägg därtill ett tidigt 1-0 mål i powerplay.

Det var som upplagt för en match där Troja-Ljungby skulle kunna vända säsongen och påbörja något nytt efter sin skakiga start.

Efter 2-5 inför glesa läktare i SP Arena är saken den direkt motsatta. Troja har grävt sin egen grop avgrundsdjup.

Har det funnits förmildrande omständigheter tidigare är de efter 2-8 mot Karlskrona och kvällens 2-5 mot Grästorp utraderade. Nu är det kris på riktigt.

Och det värsta för Troja-Ljungby är att de värsta misstagen inte ligger på tränare eller spelare. De värsta misstagen begicks i somras och det är väldigt svårt att backa på dem nu.

För precis alla frågetecken som lyftes av en samlad expertis inför säsongen har visat sig vara sanningar.

Någonstans gick det snett i lagbygget. Det påbörjades av Jens Gustafsson (som ironiskt nog går en annan kräftgång med Visby/Roma i Hockeyallsvenskan just nu) innan han lämnade föreningen och ansvaret togs över av en diffus sportgrupp. Hur mycket är egentligen Gustafssons lagbygge och hur mycket landar på det nya styret? Det spelar egentligen mindre roll när konklusionen är att det har blivit en begränsad halvmesyr av det hela.

Huvudtränaren Tobias Törnkvist vill att laget ska spela med kamp och kraft och visa att hockey är ett gladiatorspel. Bortsett från några valda delar av premiären mot Tingsryd har vi inte fått se någonting av det. Istället är det helt och hållet vilsna poängspelare som åker omkring därute på isen och visar allt annat än tåga. Att skapa så lite som Troja gjorde i en hemmamatch mot Grästorp är med tanke på de namn som ändå finns på papperet smått frapperande.

Men någonstans är det kanske ändå inte så förvånande att laget viker in kepsen när det studsar emot. Troja-truppen är nämligen snudd på kliniskt fri från ledare bland de som ska vara ledande spelare. Ett faktum som de som byggde laget borde ha reflekterat över i somras och gjort sitt bästa för att åtgärda. Men så skedde inte.

Ovanpå det var det av allt att döma ett misstag att sätta huvudtränaransvaret i händerna på Tobias Törnkvist. En trotjänare med hjärtat på rätta stället och som säkert kommer bli en väldigt bra tränare på lite sikt. Men han kommer från några år i en skyddad verkstad som assisterande tränare till nämnde Jens Gustafsson och befann sig i samma utförslöpa som resten av klubben efter degraderingen från Hockeyallsvenskan. Att utsätta honom för det som nu sker i hans hjärtas klubb kan med facit i hand betraktas som direkt oansvarigt.

Vi var många som trodde att Troja skulle få det kämpigt och ha en lite trög start. MEN INTE SÅ HÄR TRÖGT!

Så hur ska man nu hantera situationen?

Troja ser ut som skit och har förlorat så mycket matcher att man nu faktiskt ligger på negativ kvalplats. Det hade varit lätt att peka på den orutinerade coachen och låta honom kliva av sitt uppdrag, men det tror jag inte ett dugg på. Tobias Törnkvist må vara grön, men nu har man gett honom ansvaret, då måste man löpa linan ut och ge honom möjligheten att ställa saker och ting tillrätta. Det är inte hans fel (även om han förstås var en del av den diffusa sportgruppen) att spelarmaterialet saknar ledare och karaktärer. Hans hjärta kommer man högst troligt få nytta av. Är det någon som inte lägger sig ner och dör i den här situationen är det han.

Däremot borde man förstås se till att stärka upp omkring honom. Om det innebär en ytterligare assisterande coach som har varit med förr och kan avdramatisera saker eller en mental coach som kommer in och jobbar med truppen kan man diskutera. Men det förefaller vara rimliga lösningar.

Sen måste man förstås börja förändra i truppen. Att det ska gå att hitta de där karaktärerna man misslyckades att knyta till sig i somras på den tunna spelarmarknad som råder just nu är förstås inte särskilt sannolikt, men man behöver göra ett försök.

Samtidigt har det inte gått att undgå snacket som sipprar ut från SP Arena att man inte är nöjda med sitt målvaktsspel och har sonderat terrängen efter en ny målvakt. Det går så klart inte att låta målvakterna klä skott för att spelet som helhet ser ut som det gör, men man kan heller inte blunda för att Troja inte haft målvaktsspel som vinner matcher. Vilgot Holm har sviktat och Melker Björk är för ung för att kunna bära ett lag med den press som Troja ofrånkomligt har på axlarna över en längre period.

Nu när snacket är igång kommer den typen av energi det skapar att smyga sig ner i laget och därför är det rimligt att fullt ut agera på den pucken och lyfta in en ny, gärna rutinerad keeper. Om inte annat för att visa att man faktiskt gör något.

Misstagen som gjorde Troja till den dunderflopp man är just nu gjordes i somras. Nu är det dags för en sportslig ledning att agera och försöka rätta till det som gick så snett.

Det är klart att det mesta är mentalt. Resultaten är en negativ loop som kommit igång i spelarnas huvud. Så dåliga att man ska förlora klart hemma mot Grästorp och ligga på kvalplats är inte Troja. Men det kommer inte ordna upp sig av sig självt.

Man måste röra om i grytan och då menar jag inte genom att kicka tränaren.

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Sen är det förstås så att 2-5 i SP Arena ikväll inte enbart beror på att Troja-Ljungby inte får någonting att stämma. Man måste också betrakta resultatet och ge Grästorp att de gjorde en riktigt bra bortamatch.

Efter den minst sagt skrala säsongsinledning man haft är det imponerande hur laget tog sig an ”krismatchen” mot Troja. Man skapade inte mycket, men tog tillvara på det som bjöds på ett helt annat sätt än vad som varit fallet i tidigare matcher. Försvarade sig tålmodigt och såg till att sätta dit puckarna när möjligheterna bjöds.

Liam Pettersson s 3-1-straff precis i början av den andra perioden var ett direkt avgörande moment. En miss där och Troja hade kunnat få luft. Nu satte han den istället oerhört kyligt och blytyngderna på hemmalagets axlar blev ännu tyngre.

Likaså ska kraftigt ifrågasatte Ian Blomquist ha en rejäl dos beröm ikväll. Han har haft det kämpigt med psyket och gjort ett gäng svaga insatser som gjort att han varit petad. Men ikväll spelade målvakten stabilt och tryggt, tog det han skulle och lite till och var precis den där målvakten som Grästorp trodde att de hade värvat. Sett utifrån förutsättningarna var det oerhört strongt gjort.

Nu klättrar Grästorp i tabellen och gör man fler insatser som den i SP Arena är det en trend som kommer fortsätta.