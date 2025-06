Målkungen lämnar TAIF – som en av sju

Lagbygget i Tingsryds AIF har kommit en bra bit på vägen efter nedflyttningen.

Nu bekräftar sportchefen Patric Larsson att sju spelare lämnar klubben inför säsongen i HockeyEttan.

– Som det ser ut just nu så kommer han inte att spela här, säger Larsson till Smålandsposten.

Oscar Birgersson i TAIF. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

Pontus Eltonius, Christian Bull, Martin Skärberg, Melker Eriksson, Jake Stella och Artturi Toivola.



Samtliga av ovanstående spelare har redan bekräftats lämna Tingsryd efter att man trillat ur Hockeyallsvenskan, via ett kval mot Vimmerby. Nu bekräftar sportchefen Patric Larsson för Smålandsposten att ytterligare sju inte kommer att spela i tröjan under 2025/26, i HockeyEttan.



Namnen det gäller är: Oliver Bohm, Theo Nordlund, Oscar Birgersson, Gustav Eurenius, Linus Hedman, Jesper Sellin och Jacob Svensson.



Poängbäst i skaran under 2024/25 var Oscar Birgersson med 14 mål och 12 assist. Siffror som gjorde honom till lagets mål- och poängkung under grundserien. Jacob Svensson och Jesper Sellin var strax där bakom i båda de interna tabellerna.

Svaret om lånespelaren

Samtidigt menar Patric Larsson att Joel Ratkovic Berndtsson, som var inlånad från Västervik under 2024/25, har diskuterats, men att det just nu inte ser ut att bli en fortsättning i TAIF.



– Ratkovic har jag haft lite kontakt med faktiskt, men som det ser ut just nu så kommer han inte att spela här, säger Larsson till SMP.



I skrivande stund har TAIF 13 spelare under kontrakt till omstarten i Ettan.