När Leksand senast gick upp till SHL, 2019, hade Martin Karlsson C:et på bröstet. Nu ger klubbikonen sina tankar om nedflyttningen – och den egna framtiden.

– Det blir så definitivt och tomt, speciellt när man sitter på avstånd och känner i stort sett hela laget och hela föreningen. Jag lider med dem, för det är inga roliga känslor de går igenom där uppe nu, säger 35-åringen till hockeysverige.se.

Martin Karlsson lämnade Leksand efter 2024/25 och har följt säsongen från Frankrike. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage)

När Martin Karlsson, efter 2024/25, summerade sina 14 A-lagssäsonger i Leksand pratade han om en stolthet över att han varit med och etablerat klubben i SHL. Nu, bara ett år senare, har den klassiska Dala-föreningen hamnat i ett läge där supportrarna oroar sig för dess existens.

När hockeysverige.se når Leksandsikonen har det gått mindre än ett dygn sedan nedflyttningen till Hockeyallsvenskan blev ett faktum.

– Till att börja med så lider man med spelarna, ledarna och alla runt om klubben. Jag har själv åkt ut en gång, mot Mora, och det är svårt att beskriva hur det känns när man är med om en sådan grej. Man har kämpat, som de har gjort hela den här säsongen, försökt och gjort det bra i stora delar, men inte fått utdelning. Det blir så definitivt när det tar slut. Jag lider verkligen med grabbarna och alla runt om föreningen, som jag tycker är värda mer, säger 35-åringen från Falun.

Martin Karlsson har för första gången i karriären spelat sin hockey utomlands denna säsong. Men samtidigt har han följt utvecklingen hemma i Dalarna – och kvalet mot HV71.

– Det är svårt att säga (vad som gjort att Leksand hamnat här). Säsongen har gått lite upp och ner, men de har inte fått utdelningen som de kanske borde ha fått under delarna av säsongen där de faktiskt spelat bra. De har inte riktigt fått dit chanserna när de ändå skapat en hel del… det är tufft.

– Sen spelar det såklart in att man skar i budgeten och inte har fyllt på med den spetsen man har velat heller. Det är synd alltihop, att det har blivit så, tillägger Karlsson.

Är det någon du lider lite extra med?

– Det är många, men såklart en kompis som jag är tajt med i Jon (Knuts), som också åkt på en skada och inte kunnat vara med och hjälpa laget i slutet. Med tanke på alla matcher han har med föreningen och all rutin han har… men man lider med allihop. Oavsett är det ingen rolig känsla att torska ett negativt kval. De behöver några dagar nu för att slicka såren och sen komma tillbaka.

Martin Karlsson känner ingen oro: ”Ska tillbaka”

Som forwarden, med Smedjebacken HC som moderklubb, är inne på har han själv varit med och både trillat ur och gått upp till SHL. Denna gång finns dock ett stort orosmoln i form av den pressade ekonomiska situation Leksand stått, och står, inför.

– Jag har inte varit med nu, men det är klart att om du skär i budgeten så pass mycket som man har behövt göra för att föreningen ska fortsätta framåt och överleva så är det klart att det syns. Så är det i SHL, det är så jäkla tajt liga, säger Karlsson om skillnaden denna gång.

– Sen har man fått jättebra utveckling på många spelare i laget ändå, men tyvärr har det inte räckt till. Jag tycker de har krigat på något sjukt bra under hela säsongen och varit positiva. Även under pushen i slutet på säsongen som gjorde att de var nära att undvika kvalet.

Martin Karlsson firar dagen efter uppflyttningen till SHL blivit klar 2019. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Vad tänker du kring Leksands chanser i Hockeyallsvenskan?

– Det är såklart tufft, och det är många bra lag i Hockeysvenskan som vill upp också. Man får se lite grann vad det bär nu. Det är väl en del jobb man måste göra när kontrakts rivs och så vidare. Det blir ju många saker som blir annorlunda när man åker ner ett hack. Sen finns det alltid möjlighet att ta sig tillbaka såklart. Det har Leksand alltid gjort, rest sig på ett eller annat vis, så förhoppningsvis kan man använda all kraft som finns i och runt föreningen för att ta sig tillbaka så fort som möjligt.

Du känner ingen oro för att det inte blir så?

– Nej, oro vet jag inte. På ett eller annat vis ska man så småningom ta sig tillbaka. Sen är det svårt att veta nu med allt man hör och läser om ekonomin åt det ena och det andra hållet. Man får nog vänta och se lite grann vad klubben kommer ut med, och hur det ligger till med allting, och sen ta det därifrån.

Närmar sig inte (?) karriärens slut: ”Har några förslag”

Vad väntar då för Martin Karlsson själv efter säsongen? Jo, även om veteranen just tagit sig tillbaka till Frankrike efter rehab i Sverige, menar han att en fortsättning på karriären inte går att utesluta. Samtidigt kliver hans Grenoble in i en semifinal i Ligue Magnus, vilket kan fördröja ett klart besked.

– Just nu är jag skadad, och jag har den här säsongen i Frankrike. Sen till nästa år får vi se lite grann vad som händer. Det är ingenting som är klart. Jag har några förslag, men jag har inte tagit något beslut om vad som händer nästa år, svarar han.

Vänder Martin Karlsson hem till Leksand efter nedflyttningen? Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Det är inte heller den tidigare höftoperationen, innan flytten från Leksand, som ställt til det sedan slutet på februari.

– Jag tycker att det är kul att spela hockey. Jag har fortfarande driv och vill och tycker att det är roligt att träna. Men nu för tiden har man också familj, det spelar in lite grann också. Det är inte lika lätt som när man var yngre att bara tar väskan och dra. Det är några till som ska vara med och säga hur det känns och hur det ska bli.

Stänger inte dörren för en comeback i Leksand

Det naturliga steget, vid en flytt hem till Sverige igen, är såklart till Dalarna. Karlsson menar dock att han inte tänkt så mycket på en comeback i Leksand.

– Jag har inte tänkt så mycket på det alls. Efter den här säsongen får man se vad som händer, både i Leksand och för mig. Det är många bitar som ska falla på plats, tänker jag, svarar han.

Men det är inget som du är stängd för?

– Nej, i den här branschen ska man inte stänga några dörrar överhuvudtaget. Men som sagt, det är mycket som ska klaffa och så vidare. Nu när vi har spelat klart här så får jag se hur kropp och knopp känns.

Äventyret i Frankrike har även varit uppskattat, där han hittills stått för 13 poäng (5+8) på 37 matcher.

– Ja, det är lite annorlunda att komma ner hit. Jag har alltid varit i Sverige, och framförallt har jag varit så länge i Leksand. Det är en lite annan kultur man måste omfamna och se hur det fungerar, men det har varit kul. Familjen har kunnat vara med här nere, och nu är vi i semifinal i ligan, så det är lite tråkigt att jag inte kan vara med just nu när det är som roligast att spela.

