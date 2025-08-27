Lättnadsbesked i krisen: ”Ren lycka att gå här”

Hockeyettan-klubben Forshaga är i kris.

Men nu står det i alla fall klart att man kommer kunna gå på is.

– Jag ser försiktigt positivt på framtiden, vi står fortfarande inför många utmaningar, säger ordföranden Christer Larsson, till SVT Värmland.

Forshagas Linus Johnsson jublar med lagkamrater under kvalmatch till HockeyAllsvenskan mellan Forshaga och Sundsvall.

Foto: Bildbyrån

Forshaga IF är en klassisk svensk hockeyklubb. Men som många andra i Hockeyettan har ekonomin länge varit ett problem för dem.

Den elfte augusti rapporterade SVT i Värmland om att föreningen var i kris och att medlemmarna skulle kallas till ett extra årsmöte. Där skulle det avgöras om ishallen ens skulle öppnas till den kommande säsongen.

Problem i ishallen har ställt till det – som akut behövde renovering.

– Vi har haft jättestora problem med anläggningar här i form av ishallen. Vi har bland annat en gasväxlare som har gått sönder och att renovera kompressorer, berättade ordföranden Christer Larsson för två veckor sedan..

”Ser försiktigt positivt på framtiden”

Det är fortfarande ekonomiskt ansatt för Ulf ”Uffe” Sterners moderklubb. Men några veckor senare är en del av de akuta problemen i ishallen åtgärdade.

– Medlemmarna sa att vi kör. De har ställt upp fantastiskt, med arbetsgrupper, möten och praktiska insatser. Vi har haft folk som monterat gamla ventilationssystem. Och nu jobbar man till och med på brandlarmet, säger nu en mer optimistisk Christer Larsson till SVT Värmland.

Föreningen har fått stöd av privatpersoner och sponsorer och fått in över 40 000 kronor, berättar Larsson.

– Jag ser försiktigt positivt på framtiden, vi står fortfarande inför många utmaningar. Och krisen är inte över, det krävs pengar, elräkningar och domaravgifter tickar in hela tiden. Men det är klart att det är lättare att andas nu när vi vet att många är beredda att hjälpa till, säger han.

Huruvida klubben får stöd av kommunen eller ej är inte helt klart ännu.