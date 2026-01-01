Hockeysverige stannar upp under jul- och nyårshelgerna och den breda publiken förtjusas över de unga talanger som får sin beskärda del av tv-tid i samband med JVM-turneringen på andra sidan Atlanten. Men det finns betydligt fler än de dryga 20 utvalda, idag ska vi rikta fokus mot några av dem.



Det har nästan blivit lite av en tradition att i samband med JVM-turneringen också reflektera över de tonåringar som stått för en riktigt imponerande framfart hemma i Hockeyettan. Vanligtvis brukar omkring 200 spelare som ännu inte uppnått Systembolagsålder ha luftats i tredjeligan fram till årsskiftet och det är ingen skillnad den här säsongen.



I mellandagarna har vi till exempel sett Mora-junioren Benjamin Dahlén fara fram som ett yrväder för Falu IF i Slaget om Runn och tidigare under säsongen gjorde Joel Abrahamsson (från Mora även han) ett gediget avtryck som målskytt på lån i Mariestad. För att ta några svepande exempel.



Men så här i skuggan av JVM, tillåt mig lyfta fram ett gäng spelare från -06 och -07-kullarna som gjort ett riktigt fint avtryck i Hockeyettan den här säsongen.

