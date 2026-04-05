Stormar mot final − efter galen kross

Seger för Visby/Roma med 7–2 mot Karlskrona HK

Alexander Bjurström gjorde två mål för Visby/Roma

Anton Svensson matchvinnare för Visby/Roma

Visby/Roma är bara en seger ifrån att avgöra serien mot Karlskrona HK i final i Hockeyettan södra, efter seger borta med 7–2 (3–0, 2–0, 2–2). Visby/Roma har greppet om matchserien med 2-0 och kan avgöra serien i nästa match.

Visby/Roma vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Karlskrona HK.

Alexander Bjurström tvåmålsskytt för Visby/Roma

Visby/Roma stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 14.22 i andra perioden nätade Alexander Bjurström på pass av Joel Wahlgren och Noa Lindqvist-Muci och gjorde 0–4. Daniel Gunnarsson gjorde dessutom 0–5 efter 18.27 framspelad av Elias Ewertzh och Hampus Engman.

Visby/Roma gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 0–5 till 0–7, målen av Alexander Bjurström och Carl Sjöberg och punkterade matchen.

Joel Abrahamsson och Freddie Larsson reducerade förvisso men närmare än 2–7 kom inte Karlskrona HK. Visby/Roma tog därmed en säker seger.

Noa Lindqvist-Muci gjorde ett mål för Visby/Roma och tre assist och Alexander Bjurström stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen möts igen på onsdag 19.00.

Karlskrona HK–Visby/Roma 2–7 (0–3, 0–2, 2–2)

Final i Hockeyettan södra

Första perioden: 0–1 (1.08) Max Wahlgren (Elias Ewertzh, Erik Rainersson), 0–2 (16.42) Noa Lindqvist-Muci (Max Wahlgren), 0–3 (18.07) Anton Svensson (Noa Lindqvist-Muci, Daniel Gunnarsson).

Andra perioden: 0–4 (34.22) Alexander Bjurström (Joel Wahlgren, Noa Lindqvist-Muci), 0–5 (38.27) Daniel Gunnarsson (Elias Ewertzh, Hampus Engman).

Tredje perioden: 0–6 (49.05) Alexander Bjurström (Andreas Thelander, Noa Lindqvist-Muci), 0–7 (53.10) Carl Sjöberg (Alexander Bjurström, Karl Påhlsson), 1–7 (55.24) Joel Abrahamsson (Tanner Kaspick, Elias Sjöström), 2–7 (58.00) Freddie Larsson (Victor Crus-Rydberg, Joel Ratkovic-Berndtsson).

Ställning i serien: Karlskrona HK–Visby/Roma 0–2

Nästa match:

8 april, 19.00, Visby/Roma–Karlskrona HK