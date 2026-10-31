Kommentatorerna om serieupplägget: "Ser inget positivt"

”Upplägget med två serier blir lättare för publiken att följa”

”Lagens supportrar ser nog hellre fler matcher mot geografiskt närmare rivaler”

”En del matcher tappar laddning och det märks både på isen och på läktaren”

”Det måste sätta sån otrolig smärta ekonomiskt för alla lag i den norra ettan”

”Även om dagens system kanske är lättare att förstå så tror jag inte att det är kö utanför ishallen”

”Varför spelar då dessa lag i Hockeyettan?”

Ungefär en fjärdedel av grundserien är spelad och vi har kommit till punkten där serielunken tar vid. Med andra ord är det rimligt att reflektera över serieupplägget och de positiva och negativa sidorna det innebär för klubbarna i Hockeyettan.

Det är andra säsongen ligan spelar enligt konceptet med två raka serier (20 lag i söder och 19 lag i norr) där lagen reser över stora delar av riket och möter samtliga motståndare två gånger. En gång hemma och en gång borta.

Vad har det egentligen inneburit för intresset kring ligan?

Vi ställde frågan till en grupp som ser väldigt mycket Hockeyettan-hockey och sitter på viktiga erfarenheter och åsikter, men som ganska sällan kommer till tals i dylika frågor. Nämligen ligans strävsamma webbsändningskommentatorer.

Så här tycker några av de främsta om det serieupplägg som gäller i Hockeyettan...