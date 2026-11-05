Claes Endre, Simon Carlsson och Axel Nyman borde vara på ettanklubbarnas radar.
Claes Endre, Simon Carlsson och Axel Nyman borde vara på ettanklubbarnas radar.
Hockeyettan

Klubbarna jagar – åtta alternativ på målvaktsmarknaden

Publicerad 05 november 2026 11:30
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Flera klubbar i Hockeyettan sonderar marknaden efter en ny målvakt för att höja nivån. Men hur ser marknaden egentligen ut?

Låt oss fundera över åtta namn som skulle kunna bli aktuella.

Med ett längre pågående speluppehåll är det många klubbar i Hockeyettan som får slicka såren och se om sina hus med ungefär en fjärdedel av säsongen spelad. På sina håll har det börjat grunkas över målvaktsprestationer som inte varit riktigt som förväntat och det är flera klubbar som aktivt sonderar marknaden i jakt på en ny sista utpost att ställa mellan stolparna.

Men hur ser marknaden egentligen ut?

Låt oss fundera över några namn som skulle kunna bli aktuella som värvningar i Hockeyettan.

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