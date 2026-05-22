Bekräftat: Stjärnbacken lämnar Nybro Vikings

Nybro Vikings bryter avtalet med Julius Bergman.

Backen har ett år kvar på kontraktet, trots det går parterna skilda vägar.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Julius Bergman anslöt till Nybro Vikings inför säsongen 2024/2025 med stora förväntningar på sig. Backen skrev då ett treårskontrakt, men efter endast två år lämnar 30-åringen klubben, det bekräftar Nybro på sin sajt.

Under förra säsongen inledde Bergman med mycket istid, men Bergman åkte på en skada i december vilket höll honom borta från spel i dryga två månader. Efter återkomsten minskade speltiden märkbart och nu väljer klubben att bryta avtalet.

Under sina två år har 30-åringen stått för 19 poäng (5+14) på 82 matcher.

Om Barometerns uppgifter stämmer kommer utköpet av Julius Bergman att kosta Nybro Vikings ungefär sex månadslöner.

