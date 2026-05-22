Bekräftat: Stjärnbacken lämnar Nybro Vikings
Följ HockeySverige på
Google news
Nybro Vikings bryter avtalet med Julius Bergman.
Backen har ett år kvar på kontraktet, trots det går parterna skilda vägar.
Julius Bergman anslöt till Nybro Vikings inför säsongen 2024/2025 med stora förväntningar på sig. Backen skrev då ett treårskontrakt, men efter endast två år lämnar 30-åringen klubben, det bekräftar Nybro på sin sajt.
Under förra säsongen inledde Bergman med mycket istid, men Bergman åkte på en skada i december vilket höll honom borta från spel i dryga två månader. Efter återkomsten minskade speltiden märkbart och nu väljer klubben att bryta avtalet.
Under sina två år har 30-åringen stått för 19 poäng (5+14) på 82 matcher.
Om Barometerns uppgifter stämmer kommer utköpet av Julius Bergman att kosta Nybro Vikings ungefär sex månadslöner.
Source: Julius Bergman @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: