Inför avgörandet – finallagens beröringspunkter

Det hör inte till vanligheterna att spelare går mellan Hudiksvall och Visby/Roma, men inför stundande final i Hockeyettan finns några pjäser med en bakgrund hos motståndarna. Framförallt finns många ”Hudiksvall-dödare” i Visby-lägret.

Låt oss undersöka kopplingarna mellan de två finallagen.



Det har slutligen blivit dags för säsongens grande finale i Hockeyettan. Den stora finalen mellan Hudiksvall och Visby/Roma där en plats i Hockeyallsvenskan ligger i potten.



I och med att slutspelet är uppbyggt enligt principen att söderlagen spelar för sig och norrlagen för sig i varsitt slutspel blir finalen en sammandrabbning mellan två lag som inte har stött på varandra tidigare under säsongen (en avbruten träningsmatch i Tyresö under försäsongen räknas inte), men det innebär inte att det saknas kopplingar och beröringspunkter mellan lagen.



Det har som traditionen bjuder blivit dags att fundera kring de två finallagen och hur de kan flätas samman med varandra. För även om det inte är den mest naturliga vägen att spelare går mellan just Hudiksvall och Visby/Roma finns det faktiskt en hel del kopplingar att hitta.



Hudiksvall har inte för vana att värva spelare från södern, man har andra vägar att hitta fram till sina nyförvärv, men det finns faktiskt en spelare i truppen som har spelat med Visby/Roma. Då snackar vi backen Sebastian Walfridsson. Den stabile pjäsen kom till Hudik via sejourer i Nybro och Brödernas/Väsby, men i inledningen av sin seniorkarriär spelade han faktiskt två raka säsonger i Visby/Roma. Mellan 2020 och 2022 var han en viktig del av ögängets backsida och blev faktiskt lagets näst poängbäste back (bakom Erik Palm, numera i Hanviken) båda säsongerna.

