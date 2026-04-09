Hockeyettans topp tio – så är status inför kommande säsong

De spelare som presterat bäst i ligan under säsongens gång brukar per automatik bli heta på marknaden. Så här är status för topp tio i Hockeyettans poängliga inför kommande säsong.



Slutspelen pågår fortfarande i både Hockeyallsvenskan och Hockeyettan, men under ytan har silly season börjat bubbla för fullt och de spelare som presterat som bäst i tredjeligan brukar ofta bli föremål för intresse från högre nivå.



Därav är det relevant att fundera lite kring topp tio i Hockeyettans poängliga den gångna säsongen.



Vissa av spelarna har redan klart med ny klubb, andra är hett villebråd på marknaden och några kan rent av komma att stanna i sina lyckliga Hockeyettan-klubbar.



Så här är status inför kommande säsong…



Karl Umegård, forward, Mariestad

69 poäng (21+48) på 38 matcher

I januari förlängde forwarden tillsammans med sina kedjekamrater Jeremias Lindewall och Max Wennlund kontraktet med Mariestad, men säsongen han knappt mer än avslutas förrän det började gå allsvenska rykten om spetsen och i mitten av mars meddelade klubben att han lämnar för allsvenskan. Det är Mora som blir ny klubbadress och efter den monumentala poängsuccé han gjort i Hockeyettan södra är det så klart inga konstigheter att han får chansen en våning upp.

