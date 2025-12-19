Hockeyettan spelare för spelare: Forshaga – ”Vi har fyra andralines”

Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Idag: truppen i Forshaga enligt tränaren Mikael Wikstrand.



Efter att ha avslutat den aktiva spelarkarriären som till stora delar spenderades i SHL och landslagströjan klev Mikael Wikstrand in i Forshagas bås som assisterande tränare till Thomas Engman ifjol. Till den här säsongen har 32-åringen tagit klivet upp som huvudtränare och satt en tydlig prägel på laget som etablerat sig på allvar på den övre halvan av den norra Hockeyettan-serien.



– Det har blivit lite småjusteringar, men jag var med och satte mycket redan förra året i spelsystem och sådana grejer. Jag tycker väl generellt att vi behövde ha ett bättre djup. Förra året hade vi en riktigt bra spets, men vi behövde få ett bredare lag som verkligen kan spela hockey över 60 minuter och inte bara leva på ett sjukt effektivt powerplay. Så det var någonting vi försökte fixa till, funderar den färske huvudtränaren.



Resultatet är ett ganska jämnt lag där många kan vara med och bidra så väl offensivt som defensivt och som kan jobba ner många av sina motståndare.



– Jag tycker att vi har fyra lines som är andralines. Vi är ett hårt jobbande lag som vill sätta rätt värderingar och göra jobbet fullt ut. Vi kanske inte har det mest skillade laget i Hockeyettan, utan det är mycket jobb och gnugg som ligger bakom det. Sen har vi en del skills också, men det är inte det som sticker ut för vårat lag.



– Om man kollar på vår poängliga är det ingen som sticker ut och har gjort 30 poäng redan, utan vi ligger ganska tight. Vi har extremt många som kan göra poäng, men ingen som sticker iväg extremt mycket och är en spjutspets för oss.

Mikael Wikstrand. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån





Tycker du som gammal back att det är viktigt att sätta defense first?

– Ja men det är det väl tycker jag. Jag tycker överlag att vissa lag man möter inte har den bästa strukturen och jag tror du kan vinna många hockeymatcher på att du har en bra struktur och en bra daglig verksamhet i Hockeyettan. Det är väl någonstans det vi försöker trycka extremt mycket på, att göra rätt för oss och komma och bli bättre varje dag så det inte blir att vi åker runt och spelar djungelhockey i en timme på träningarna och det blir sämre och sämre. Utan från dag ett försöker vi bygga upp varje dag för att vi ska bli lite, lite bättre till slutspelet eller till efter jul.



Med det sagt, vilka är då spelarna som fyller upp de fyra andralinorna och ingår i det starka kollektivet? Det har blivit dags att låta tränare Mikael Wikstrand reflektera över sitt spelargalleri. Här är Forshaga 25/26, spelare för spelare.