* Hoppas fortfarande på SHL-pjäsen

* Därför spelar inte spetsbackarna

* Så är planen för Klasen

* Nyckelpjäsen opererad för diskbråck – klubben jagar förstecenter

* Febern slog till – mer än halva forwardssidan sänkt



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com