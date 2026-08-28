Silly och surr – Därför spelar inte spetsbackarna
Hockeyettan

Silly och surr – Därför spelar inte spetsbackarna

Publicerad 28 augusti 2026 09:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp kulissnacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

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* Därför spelar inte spetsbackarna
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* Nyckelpjäsen opererad för diskbråck – klubben jagar förstecenter
* Febern slog till – mer än halva forwardssidan sänkt

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com

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Den här artikeln handlar om:

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