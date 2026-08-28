* Hoppas fortfarande på SHL-pjäsen
* Därför spelar inte spetsbackarna
* Så är planen för Klasen
* Nyckelpjäsen opererad för diskbråck – klubben jagar förstecenter
* Febern slog till – mer än halva forwardssidan sänkt
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com
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