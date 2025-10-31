Silly och surr – ”Skarpt lån – men det kommer mera”
Följ HockeySverige på
Google news
Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.
- Målvaktsersättare på gång in efter sjukdomsbeskedet
- Stjärnans gästspel var bara en försmak
- Backen kan bli borta en månad
- Missnöje efter den märkliga sparkningen
- Stjärnlånen blir inte långvariga
- Skarpt lån – men det kommer mera
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]
Den här artikeln handlar om: