Beskedet om framtiden – efter succécomebacken

Lukas Söderlund har spelat för juniorlandslagen och även varit en talang i Växjö. I helgen gjorde 25-åringen comeback i Hockeyettan med Borlänge – och stod för sju (!) poäng på två matcher.

– Tanken var att jag inte ens skulle spela den här säsongen, berättar han för Hockeysverige.se.

Lukas Söderlund gjorde en succécomeback för Borlänge under den gångna helgen.

Foto: Bildbyrån.

Efter förra säsongen med Surahammar bestämde sig Lukas Söderlund för att inte spela någon hockey den här säsongen, men det blev ändå lite hockey i trean med Sellnäs. Under första tre matcherna blev den nio mål och tio poäng från hans klubba. Något som fick Borlänges sportchef, Ola Ericsson, att höja på ögonbrynen, så han bad Sellnäs om att få låna deras målmaskin.



— Jag flyttade runt en del i ung ålder. Det började med en utflykt till England med mammas jobb. När jag var tolv år flyttade vi hem till Sverige och Västerås. Också det för mammas jobb, berättar Lukas Söderlund för hockeysverige.se och fortsätter:

— Jag kom aldrig in på hockeygymnasium så det känns som jag sedan var runt i halva hockeysverige. Sedan skulle jag trappa ner efter förra säsongen i ”Sura”. Då tänkte jag och tjejen (Freja) att vi skulle flytta upp till Dalarna och testa på hur det är där uppe med hus och ha lite lugn och ro.

— Sedan har jag en kompis, Joakim Norman, här uppe som spelar i Sellnäs och som tjatade hål i huvudet på mig. ”Kom och testa att träna med oss. Du kan komma och gå som du vill. Vi andra kommer också komma och gå som vi kan.”

— Laget kändes bra, vi hade väldigt roligt så jag började spela. Sedan ringde Borlänge i förra veckan.



Så sent som säsongen 2022/23 spelade 25-åringen från småländska Virserum med Tingsryd i Hockeyallsvenskan. Givetvis är steget ganska stort ner till division 3-spel.



— Det är ett helt annat tempo och spelsystem om jag jämför med Hockeyallsvenskan och Hockeyettan.

— Man har mer tid med pucken samtidigt som du har unga spelarna som börjat jobba eller studerat och inte haft tid att komma jättelångt, men som ändå vill framåt.

— Sedan har du gubbarna som håller på för att dom tycket det är kul, så det är lite allt möjligt i den serien.

”En rejäl genomkörare under veckan”

Under tisdagen i förra veckan hörde Borlänge av sig till Lukas Söderlund.



— Ola hörde av sig och frågade om jag var intresserad av att spela med Borlänge i helgen som var. Jag ville dubbelkolla med frugan där hemma så hon inte hade planerat in någonting.

— Hon hade inte planerat in något, så jag ringde Ola igen och sa att det var bara att köra.



Två matcher, fyra mål och totalt sju poäng. Att säga något annat än att det blev succé är att inte hålla sig helt till sanningen.



— Det var först en rejäl genomkörare under veckan. Träning måndag med Sellnäs. Träning tisdag med Borlänge. Jag ville också själv ha en riktig genomkörare så jag kom upp i speltempo och flås igen.

— Träning med Sellnäs på onsdag, torsdag med Borlänge. Match fredag, lördag och söndag, så jag var ganska mör i kroppen. Jag kände i alla fall igår under matchen att jag hittat tillbaka till flåset, men det var lite borta i lördags.

Blir inget mer spel i Hockeyettan för Lukas Söderlund – för nu

Var det lättare att komma in i Hockeyettan igen med tanke på att det är en mer strukturerad hockey där?

— Lite lättare var det eftersom man har ett med klart spelsystem i Hockeyettan. I Division 3 är det mer att man gör lite som man känner för. Man har en grund, men får improvisera utefter det.

— Det är såklart inte heller samma talanger i trean som i ettan. Det går också mycket fortare i ettan.

— Grabbarna i Borlänge tog emot mig med öppna armar på en gång, tog in mig i laget och hjälpte mig på alla sätt. Utan dom hade inte den här helgen blivit som den blev.



Är du själv överraskad över att samla ihop sju poäng på två matcher?

— Jag hade varit nöjd om jag gjort en poäng. Viktor (Johansson) och (Joel) Myrberg, som hjälpte mig i Borlänge under helgen, gjorde ett jättejobb för att jag skulle kunna göra det jag gjorde.

— Vi tre passade jättebra ihop redan från början och jag tycker att dom ska ha en lika stor eloge som jag.



Det står lån från Sellnäs till Borlänge, hur länge är du utlånad?

— Det var bara över helgen som var. Jag har privata ärenden i familjelivet tre veckor framåt.



Kan du tänka dig att kavla upp ärmarna igen efter dom här tre veckorna och spela för Borlänge i Hockeyettan?

— Jag har över lag inte stängt några dörrar alls, men närmsta veckorna finns det inte tid för hockey.

— Sedan att få ihop nya serien, jobb, hemma… Vi får se vad som kommer, men just nu finns inte möjligheten. Jag vill vara både på isen och hemma, ge hundra på båda ställena.

— Förra säsongen kände jag att jag inte kunde ge hundra. Även om jag försökte ge hundra på isen så gick inte det. I stället blev det halvdant både hemma och isen.

Berättar om resan: ”Upp och ner, ner och upp”

Känns det idag som läget är under kontroll hemma?

— Läget är under kontroll hemma. Sonen ska till Göteborg för att opereras på sjukhus. Det är också därför jag ska bort i tre veckor.



Mellan 2018 och 2020 var Lukas Söderlund till och från med i juniorlandslag och sågs som en stor talang, men resan efter det har varit brokig med mestadels spel i Hockeyettan.



— Det har varit upp och ner, ner och upp. Jag gick till Växjö och satte en press på mig själv som jag egentligen inte skulle ha. Samtidigt gick det inte riktigt hand i hand där så jag drog till Mariestad i stället och där gick det jättebra.

— Jag vet inte om det var en kombination av att vara heltidsproffs, tjäna mina första pengar någonsin och inte veta hur jag skulle göra att i ung ålder för att på en gång komma in i vuxenlivet. Samtidigt tog alla i laget i Växjö tog emot mig med öppna armar.

— Det blev, som sagt var, att jag satte en egen press på mig själv, att slå mig in bland toppspelarna i Växjö. Samtidigt som jag blev nedflyttad till J20 och inte riktigt levererade där heller utifrån förväntningarna jag hade på mig själv. Jag vet egentligen inte vad som hände där, men det var väl press och huvudet som satt i vägen.



Mådde du även dåligt under den här tiden?

— Inte alls. Utanför mådde jag jättebra. Jag kände att jag även mådde bra i hallen, men jag tror att det var en inre press på mig själv. Kanske att jag var lite ”lost” i en hockeyvärld.

— Jag visste kanske inte hur jag skulle bete mig runt folk, hur jag skulle prata i intervjuer, hur jag skulle se på saker och så vidare. Samtidigt fick jag all hjälp jag behövde.

Lukas Söderlund om Växjö: ”Passade inte ihop”

Efter tiden i Växjö har chansen funnits för honom att ta steget upp till Hockeyallsvenskan.



— Ja, jag hade ett kontrakt på bordet som vi båda till slut gick ifrån. Vi passade inte ihop.



Har målbilden hela tiden varit att sträva uppåt och framåt i karriären?

— När jag var yngre var det väldigt mycket att jag ville komma så långt det bara gick. På senare år har allt bara varit en bonus. Jag har blivit lite bekväm i mig själv, att jag vet vad jag har men inte vad jag får.

— Jag har en jättebra tjej hemma som stöttar mig i vått och torrt, har det bra med mina föräldrar och svärföräldrar. Jag har all stöttning jag behöver.

— Man vill såklart komma så långt som möjligt, men det ska också passa in i tiden, var jag varit karriärmässigt, familjeliv och allt sådant.

”Vet faktiskt inte riktigt var jag står i den fråga”

Hur ser din satsning på hockeyn ut idag, strävar du uppåt?

— Tanken var att jag inte ens skulle spela den här säsongen. Det var, som sagt var, Joakim som tjatade hål i huvudet på mig. Jag var mer med som en rolig grej. Träffa lite polare, hålla i gång kroppen och allt sådant.



Har du fått blodad tand av ditt inhopp i Borlänge?

— Både ja och nej. Jag vet faktiskt inte riktigt var jag står i den frågan. Först måste jag nog tänka själv var jag är samtidigt är det allmänt för lite pengar i Hockeyettan för att man ska klara av den satsning man gör dag in och dag ut. Samtidigt ska man jobba och har en familj hemma…

— Man är hemma väldigt lite och borta väldigt mycket. Nu går tiden hemma väldigt fort. Sonen växer så det knakar och jag vill gärna vara med på den resan.



Ni bor numera i Gustafs utanför Borlänge, har ni Gustafskorv i kylskåpet?

— Det blir en del Gustafskorv, men tjejen tycker inte att den luktar så gott i kylskåpet, men det är fruktansvärt gott, avslutar Lukas Söderlund med ett skratt.