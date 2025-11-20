Många av dem gick in i säsongen med förväntningar om att leverera poäng, fint spel och gå i bräschen för sina lag. Men säsongsupptakten har visat något annat. Det är dags att brista ut i ett ”Hallå var är ni?” och reflektera över ett gäng spelare som kan förväntas ha mer att ge.

Säsongen i Hockeyettan är tillräckligt gammal för att det äntligen ska kunna gå att dra slutsatser utifrån tabellerna och samtidigt också analysera hur specifika spelare har skött sig.



Många har strålat och placerar sig långt upp i allehanda statistiska sammanställningar, men så finns också de som kom in med stora förväntningar och kanske inte riktigt har levererat enligt plan. Dessa ska det handla om idag.



Vi har nämligen kommit till en punkt på säsongen där det inte alls är orimligt att tänka sig att det kan börja röra på sig om det inte lossar spel- eller poängmässigt snart. Till exempel har vi ju redan fått se spetsvärvningen Romans Semjonovs lämna nykomlingen Norrtälje efter magra 1+4 på nio matcher.



Det är dags att utropa ett ”Hallå var är ni?” och reflektera över en grupp av i grunden väldigt skickliga spelare som så här långt under säsongen knappast har fått ut vad alla förväntat sig.