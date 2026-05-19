Uppgifter: Visby/Roma nära toppmålvakten

Visby/Roma kan ha gjort klart med sitt första nyförvärv efter uppflyttningen till Hockeyallsvenskan. Enligt Expressen är man nära Joona Voutilainen.

Sedan den lite överraskande uppflyttningen till Hockeyallsvenskan har det mesta kring Visby/Roma handlat om renoveringen av ishallen. Nu uppger till slut Expressen att en riktig stjärnförstärkning är på gång – kanske som första pusselbit i lagbygget.

Det handlar om Joona Voutilainen. Den 29-årige målvakten som tidigare gjort fyra säsonger i Björklöven, och bevisat sig som en toppspelare i ligan. Kvällstidningen skriver att endast detaljer återstår innan allt är påskrivet för en återkomst i Sverige. Ett rejält styrkebesked för nykomlingen.

– Vi har inte gjort klart med någon, och jag vill inte kommentera något enskilt namn som vi eventuellt jobbar på, svarar Visby/Romas sportchef André Lundholm.

Joona Voutilainen lämnade Björklöven 2025, och skrev på för norska Vålerenga. Där vaktade han målet i 23 grundseriematcher med en räddningsprocent på 91, innan ett tyngre slutspel följde. Den 186 centimeter långa burväktaren skulle dock bli en tydlig etta i Visby/Roma med sin erfarenhet från Liiga och Hockeyallsvenskan.

Över samtliga grundseriematcher i ”Löven” räddade Voutilainen 91,7 procent av skotten. I slutspel 91,5.

