Stjärnan lämnar efter degraderingen

Dennis Fröland. Foto: Bildbyrån

Dennis Fröland har varit en av Troja/Ljungbys ledande spelare under flera säsonger med sin 205 poäng på 303 matcher. Nu står det dock klart att backstjärnan lämnar den småländska klubben efter sex säsonger.

- Sex år går fort. Jag är stolt över att ha fått representera Troja och bära kaptensbindeln. Jag vill tacka alla människor jag lärt känna längs vägen, alla som arbetat i och runt klubben, och våra supportrar för det fantastiska stöd vi haft genom åren, säger Fröland till klubbens hemsida.

Dennis har med sin smartness och spelskicklighet varit en bärande spelare under sina säsonger i den rödvita-tröjan. Hans egenskaper på isen i kombination med sitt sätt att vara utanför har gjort honom till en väldigt betydelsefull person för föreningen både på och vid sidan av isen, skriver klubben på sin hemsida.