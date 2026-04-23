Rasar efter finalen: ”Vi får gratulera domarkåren”

Hudiksvall föll på målsnöret igen.

Efter finalförlusten mot Visby/Roma rasar tränaren Filip Algeman − mot domarna.

− Vi får gratulera domarkåren helt enkelt. De ville ha upp Visby i HockeyAllsvenskan, säger han till Hudiksvalls Tidning.

Filip Algeman rasar mot domarna efter finalförlusten med Hudiksvall. Foto: Bildbyrån

För andra året i rad föll Hudiksvalls HC i finalen av Hockeyettans slutspel. I fjol vann Troja-Ljungby med 3-2 i matcher och i år var det Visby/Roma som vann med 3-1 i matcher för att gå upp till HockeyAllsvenskan. Trots en fenomenal säsong i Hockeyettan Norra, där Hudiksvall vann 38 (!) raka matcher, lyckas de inte ta klivet upp den här gången heller.

Efter finalförlusten mot Visby/Roma var huvudtränaren Filip Algeman rasande − mot domarinsatsen i finalen.

– Vi får gratulera domarkåren helt enkelt. Grattis till dem, de ville ha upp Visby i hockeyallsvenskan. I dag är det de som avgör matchen, sade han till Hudiksvalls Tidning efter förlusten mot Visby under onsdagskvällen.

Filip Algeman rasar mot domarna: ”Skamligt för svensk hockey”

Hudiksvall drog på sig hela 79 (!) utvisningsminuter i den avgörande matchen under gårdagen. Axel Levander fick matchstraff för ”charging” i andra perioden vilket gjorde att Visby/Roma fick spela fem-mot-tre och kunde kvittera till 1-1. Även Visbys segermål för 2-1 med bara tre minuter kvar kom i powerplay sedan Philip Eriksén utvisades för en ”boarding”. Under slutminuten fick Hudiksvall ytterligare två matchstraff i samband med att Visby avgjorde och gjorde 3-1 och 4-1 i tom kasse.

Under den avgörande matchen fick Hudiksvall sju tvåminutersutvisningar, medan Visby visades ut tre gånger i matchen.

Filip Algeman höll inte igen i sin kritik mot domarna efter matchen.

– Jag tycker att det är en parodi och skamligt för svensk hockey att det ska få se ut så här i en finalserie. Vi måste ha ner hockeyallsvenska domare i en sådan här final. Det tycker jag har blivit tydligt nu, säger HHC-tränaren till HT.

Hudiksvall har missat avancemang precis i sista stund flera år i rad. Efter förlusten mot Visby/Roma får ”Hudik” återigen slicka såren och ladda om för en ny satsning mot HockeyAllsvenskan nästa säsong.

