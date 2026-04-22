Visby/Roma är klara för HockeyAllsvenskan efter att ha slagit ut Hudiksvall i final.

Visby/Roma är en allsvensk förening. Foto: Hockeyettan/Skärmdump

Parallellt med att Björklöven säkrat sitt avancemang till SHL avgjordes också en annat kval under onsdagskvällen, nämligen det för att gå upp till HockeyAllsvenskan.

Visby/Roma vann senast med 1-0 för att ta ledningen med 2-1 i matcher och vid seger i kväll hade de kunnat säkra avancemang. Det var däremot Hudiksvall som tog ledningen i kvällens final när Viggo Nordström gav bortalaget ledningen efter 32 sekunders spel i andra perioden.

Sedan fick Visby spela fem-mot-tre sedan Linus Lindblom sedan utvisats för en hakning och Axel Levander sedan fått matchstraff för en ”charging”. Då kom kvitteringen genom Joel Wahlgren mot slutet av andra perioden. 1-1 stod sig sedan väldigt länge.

Avgörandet kom först i matchens sista minuter. Visby/Roma fick spela powerplay och där klev stjärnan Anton Svensson fram och sköt 2-1 med bara tre minuter kvar av matchen. Hudiksvall tog sedan ut målvakten i jakten på en kvittering men väl där kunde Visby säkra avancemanget. 3-1 kom genom Elias Ewertzh och Joel Wahlgren gjorde sedan sitt andra mål i matchen för 4-1, båda målen i tom kasse under matchens sista minut.

Visby/Roma, med Hans Särkijärvi som tränare, vann alltså matchen med 4-1 och tar hem finalen med 3-1 i matcher för att spela i HockeyAllsvenskan för första gången någonsin nästa säsong. Det kommer alltså att spelas allsvensk hockey på Gotland säsongen 2026/27.

Hudiksvall däremot faller alltså på målsnöret ännu en gång. I fjol förlorade de med 3-2 i matcher mot Troja-Ljungby i finalen och tidigare år har de också varit nära att gå upp via kvalserien men tappat den allsvenska platsen i sista omgången.

Visby/Roma − Hudiksvall 4−1 (0-0,1-1,3-0)

Visby/Roma: Joel Wahlgren 2, Anton Svensson, Elias Ewertzh.

Hudiksvall: Viggo Nordström.

Här är Visby/Romas lag som går upp till HockeyAllsvenskan

