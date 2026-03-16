Falu IF är i en djup ekonomisk kris. Med stora skulder till både kommunen och företaget Halltec kan föreningen kastas ut från sina faciliteter till nästa säsong.

— Vi kan inte ta mer kostnader om inte föreningen betalar, säger Fredrik Persson (S), som är ordförande i Falu kommuns kultur- och fritidsnämnd, till Falu-Kuriren.

Det återstår att se om Falu IF får använda Lugnets Ishall kommande säsong.

Sedan de gick upp till Hockeyettan 2023 har Falu IF skördat sportsliga framgångar. De har hållit sig kvar i ligan och även varit med i slutspelet vissa år. Samtidigt har också ekonomin i klubben fått sig en rejäl törn. Till nästa säsong är det just nu kris. Det kan faktiskt vara så illa att de inte ens får tillgång till ishallarna i Falun.

Det på grund av stora skulder till både Falu Kommun, och till ishallsföretaget Halltec. Halltec har en tältarena upp vid Lugnet som föreningen använder mycket till träning och för sina ungdomslag. Till kommunen ligger skulden på 550 000 kronor och till Halltech är den på 509 446 kronor.

Enligt Falu-Kuriren finns det även skulder till fordringsägare på 399 000 kronor. Det samtidigt som klubben har 190 000 i likviditet just nu. Läget är med andra ord akut.

— Vi är tvingade att agera. Om vi inte hittar ett läge där vi kan hitta en lösning, måste vi gå vidare med det här. Vi kan inte ta mer kostnader om inte föreningen betalar. Om vi har fordringar på över en halv miljon kronor och inte får intäkter på det, pressas vi till en gräns där vi måste agera, säger kommunpolitikern Fredrik Persson.

Falu IF i ekonomisk kris

Dalalaget är inte ensamma om att vara i en ekonomisk kris. Flera klubbar i Hockeyettan går på knäna och flera föreningar har tackat nej till att spela i ligan just på grund av ekonomiska anledningar. Det återstår nu att se vad det här har för följder för licensnämnden inför nästa säsong.

Samtidigt som det alltså är oklart om de ens kommer att ha någon ishall att spela i.

— Vi har varit ganska toleranta och känner för Falu IF och Falu kommun eftersom det behövs takade isytor. Nu ser vi att hallen används mycket. Den fungerar bra och fyller sin funktion. Men vi får inte betalt. Vi har hamnat i ett mellanläge där vi inte vet vad som händer. Det går en gräns för vad man kan ligga ute med pengar, säger Anders Kvarnström, säljchef på Halltec.

Klubben har under de senaste åren fostrat ett par spännande talanger. Marcus Gidlöf, Charlie Forslund och Noel Nord är några framtidsnamn som har Falu IF som moderklubb.

