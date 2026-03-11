De elaka slutspelsspelarna som kan göra stor skillnad

När slutspelet drar igång på allvar blir det en helt ny sport. Då är det andra spelare än de offensiva stjärnorna som kliver fram. Tillåt mig highlighta slutspelsspelarna som kan göra stoooor skillnad nu när Hockeyettan går in i ett kvartsfinalskede.



Seriespel är en sak, slutspel är något helt annat. Det är en klyscha bara för att det är sant. När Hockeyettan nu går in i en fas med kvartsfinaler kommer spelet att tuffa till sig, jargongen bli mycket hårdare och en helt ny typ av spelare tillhöra de viktigaste aktörerna för sina lag.



Idag är det dags att rikta spotlighten mot de så kallade ”slutspelsspelarna”. Herrarna som kanske inte gör så jättestor skillnad i en lång serielunk, men som kan vara direkt avgörande i tighta slutspelsserier. Ni vet de där provokatörerna som spelar fysiskt, kan trashtalka sina motståndare till vansinne och hela tiden befinner sig i köttet på de stora stjärnorna.



Det är en underskattad spelartyp som kan komma att göra stoooooor skillnad. Tillåt mig lyfta fram en herre från varje kvartsfinallag.

