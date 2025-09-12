Tidigare poängkungen kliver ner i Hockeyettan

Visby/Roma värvar allsvensk rutin inför 2025/26.

32-årige Anton Svensson väljer att skriva på och kliva ner i HockeyEttan.

Anton Svensson i Nybro. Foto: Bildbyrån/Sara Damne.

”Anton kom till oss inför säsongen och vi hade stora förväntningar på honom då han över tid levererat mycket poäng i HockeyAllsvenskan. Utfallet har inte blivit som vi förväntat oss i poäng och prestation”



Så lät det i februari då Nybro Vikings meddelat att man brutit kontraktet med Anton Svensson. Nu, efter att forwarden mellanlandat i Norge och spelat kvar Stjernen i högsta serien, står det klart att han återvänder till Sverige.



Under fredagen presenteras den tidigare HA-kaptenen av Visby/Roma i Hockeyettan.



”Sex raka säsonger i Hockeyallsvenskan bakom sig, samtliga i en kaptensroll. Utöver ledaregenskaper vid sidan av isen så har han varit ett offensivt hot på isen. Visby Roma hälsar anfallaren Anton Svensson varmt välkommen till Visby Roma”, skriver man på sociala medier.

Dundrade in poäng i Tingsryd

Anton Svensson har Södertälje SK som moderklubb, men debuterade på seniornivå i Nyköping. De första matcherna i Hockeyettan följdes sedan av ett college-äventyr i Nordamerika innan han 2017 vände hem för spel i Köping. 53 poäng på 37 matcher under 2018/19 gav sedan möjligheten att kliva upp i Hockeyallsvenskan.



Det blev spel i Tingsryd, Västerås, Västervik och Nybro under de kommande åren, med 23 mål och 33 assist under 2020/21 som formtoppen i andraligan. Siffror som endast toppades av Jonathan Dahlén och Jens Lööke i poängligan det året.



Totalt har forwarden spelat 264 matcher och gjort 170 poäng i HockeyAllsvenskan.