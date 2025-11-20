Anton Karlsson vände hem till Sverige för spel i Falu IF inför säsongen.

Men nu lämnar profilen – efter att ha aktiverat en klausul för utlandsspel.

Anton Karlsson lämnar Sverige igen efter tiden i Falu IF. Foto: Ronnie Rönnkvist & Daniel Eriksson/Bildbyrån

Efter att ha varit klubblös hela sommaren skrev Anton Karlsson på för Falu IF i Hockeyettan i slutet av september. 29-åringen har sedan klivit in och varit en toppspelare för dalaklubben. Karlsson har gjort sex mål och 16 poäng på 13 matcher i Hockeyettan och toppar både interna skytteligan och poängligan hos Falu.

Men nu står det klart att forwarden har spelat sin sista match i klubben. Falu IF meddelar nämligen att Karlsson väljer att aktivera en klausul i hans kontrakt som gör att han kan lämna för spel utomlands.

”Vi tackar Anton för hans fina prestationer på isen och värdefulla rutin i omklädningsrummet. Anton har varit en klippa för oss från dag ett och vi önskar honom ett stort lycka till!”, skriver Falu IF via sina sociala kanaler.

Det är ännu inte känt var Karlsson kommer att spela efter att ha lämnat Falu IF.

Anton Karlsson spelade tre JVM

Anton Karlsson, som är lillebror till Erik Jinesjö Karlsson med ett förflutet i Frölunda, Timrå och MoDo, har Lerums BK som moderklubb. Precis som sin storebror kom Anton fram genom Frölundas juniorverksamhet och han var en stor talang som ung. Forwarden draftades av Phoenix Coyotes 2014 och spelade tre JVM för Sverige mellan 2014 och 2016. Han spelade 40 SHL-matcher för Frölunda och Skellefteå och lånades ut till HockeyAllsvenskan ett par säsonger där han bland annat var med och förde upp Leksand till SHL 2016.

Året därpå, 2017 flyttade han sedan till Leksand permanent och var en profil i HockeyAllsvenskan. Anton Karlsson var en bärande spelare i Leksands lag som gick upp till SHL 2019 innan han lämnade klubben. Förutom en säsong i AIK har Karlsson sedan tillbringat flera år utomlands i Österrike, Norge, Tjeckien och Danmark.

Source: Anton Karlsson @ Elite Prospects