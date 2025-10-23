Varje säsong väljer eller tvingas ett flertal spelare lämna en undanskymd roll i Hockeyallsvenskan för att ta klivet ner och bli betydligt mer bidragande i Hockeyettan. Det är dags att resonera kring några spelare som skulle kunna ta den vägen i vinter.



Säsongen är ungefär en månad gammal och det börjar röra på sig i de allsvenska trupperna. Tabellen har skiktats och de som känner att de inte riktigt räcker till kommer att börja laborera med värvningar och lån. Det brukar alltid innebära att spelare tvingas röra på sig. Samtidigt som spelare som kanske inte fått den istid de tycker att de förtjänar behöver tänka om.



Starten för perioden när det börjar skaka loss spelare från Hockeyallsvenskan som tar klivet ner i Hockeyettan är således här och vi har redan sett en del lån av företrädesvis unga spelare äga rum. Exempelvis William Falkenhäll (från Modo till Örnsköldsvik), Filip Holst Persson (från Södertälje till Vita Hästen) och Gustav Meijer (från Östersund till Falu IF).



Men fler lär det bli. Låt mig reflektera över några spelare som kanske inte bara lånas ut, utan rent krasst skulle kunna lämna Hockeyallsvenskan för en nystart i Hockeyettan.

