Saknar bygglov – utreds som svartbygge

Visby ishall renoveras inför den allsvenska debutsäsongen.

När Visby/Roma säkrade sin historiska uppflyttning till Hockeyallsvenskan pekades flertalet brister ut i ishallen. Ligachefen Erik Ryman, sa till hockeysverige.se att klubben "inte var i närheten" av att klara av kraven för spel i serien, och därefter har upprustningen tagit vid.

Nu kommer P4 Gotland med uppgifter om mångmiljonsatsningen.

14 miljoner kronor har avsatts av Region Gotland för projektet där en ny entré och tillfälliga omklädningsrum för bortalaget bland annat ingår. Ett arbete som man inledde redan i maj. Men enligt P4 Gotland har delar av projektet ännu inte fått bygglov. Därmed har nu en utredning inletts om misstänkt svartbygge, vilket gör att regionen riskerar att behöva betala en byggsanktionsavgift.

Det hela ska handla om en tillbyggnad där hemmalagets omklädningsrum ska vara.

– Det är klart att det inte låter bra, svarar kultur- och fritidsberedningens ordförande Oscar Lindster (S) till radiokanalen under torsdagen.

I längden ska denna ishall dock ersättas av en ny. Något som väntas bli klart till årsskiftet 2028/2029. Det är också det som gör att Visby/Roma får dispens för att nästa säsong spela i Hockeyallsvenskan.

– Den dispens Visby/Roma har fått grundar sig i att man inte uppnår publikkapaciteten. Då en ny arena är planerad och beslutad anses man ha en trovärdig plan för att uppnå publikkapaciteten framöver när den nya hallen är på plats, har Svenska ishockeyförbundets tävlingschef Magnus Mårtensson sagt till hockeysverige.se.