Vimmerby segrade mot Almtuna i hockeyallsvenskan

Vimmerby vann mötet med Almtuna på bortaplan med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) på onsdagen i hockeyallsvenskan.

Alfred Hjälm gav gästerna Vimmerby ledningen efter nio minuters spel framspelad av Emil Ekholm och Marcus Limpar Lantz.

Efter 19.40 i andra perioden slog Martin Pärna till framspelad av Hugo Orrsten och Arvid Caderoth och gjorde 0–2.

7.15 in i tredje perioden slog Emil Ekholm till på pass av Elias Lindgren och Johan Mörnsjö och ökade ledningen.

12.33 in i perioden satte Albin Eriksson pucken på pass av Albin Udd och Kalle Eriksson och reducerade. Men mer än så orkade Almtuna inte med.

Det här betyder att Almtuna nu ligger på tolfte plats i tabellen och Vimmerby är på elfte plats. Almtuna var sjua i tabellen för fyra dagar sedan, men har tappat sedan dess.

I nästa match möter Almtuna Bik Karlskoga borta och Vimmerby möter Mora hemma. Båda matcherna spelas fredag 12 december 19.00.

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (9.24) Alfred Hjälm (Emil Ekholm, Marcus Limpar Lantz).

Andra perioden: 0–2 (39.40) Martin Pärna (Hugo Orrsten, Arvid Caderoth).

Tredje perioden: 0–3 (47.15) Emil Ekholm (Elias Lindgren, Johan Mörnsjö), 1–3 (52.33) Albin Eriksson (Albin Udd, Kalle Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-0-3

Vimmerby: 3-0-2

Nästa match:

Almtuna: BIK Karlskoga, borta, 12 december 19.00

Vimmerby: Mora IK, hemma, 12 december 19.00