Ryktas klar för konkurrenten – svarar nu

Det ser ut att bli ett avslut mellan Kalmar och huvudtränaren Viktor Tuurala efter säsongen. Enligt Sportbladet ska tränaren vara klar för konkurrenten.

– Mitt fokus är på det som är här och nu, säger Tuurala till Barometern.

Viktor Tuurala väntas bli tränare i AIK

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Efter fem raka säsonger ser denna ut att bli den sista för huvudtränaren Viktor Tuurala i Kalmar. Sportbladet uppger att tränaren är på väg till konkurrenten AIK. Det ska röra sig om ett tvåårskontrakt meddelar Expressen.

Nu svarar huvudtränaren på ryktena.

– Mitt fokus är på det som är här och nu. Vi har fyra matcher kvar av en grundserie och sedan ska vi spela slutspel. Det är där mitt fokus ligger. Som jag sa tidigare så är vi inte nöjda med vår prestation tillsammans så det är en ny dag imorgon och vi ska se till att ha en så bra dag tillsammans som vi bara kan, säger Viktor Tuurala till Barometern.

Ytterligare ett tapp i Kalmars ledarstab

Noterbart är att huvudtränarens lägenhet ligger ute till försäljning, något som styrker en känsla av att Tuurala kommer att lämna.

– Jag kan inte kommentera din känsla (skratt), det har jag väldigt svårt att göra men för att svara på frågan, mitt fokus ligger på gruppen och det vi gör tillsammans. Det är det jag kan svara utifrån mitt perspektiv att jag har hundra procents fokus på det vi gör just här och just nu, säger tränaren till Barometern.

Enligt Expressens uppgifter ser Kalmar ut att bli av med en till från ledarstaben. Det verkar nämligen som att Tuurala vill ta med sig assisterande tränaren Oliver Styf till stockholmsklubben.

