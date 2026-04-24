Öste in poäng i Hockeyettan – klar för allsvenskt spel

Kalmar HC har gjort klart med en forward.

Nu presenterar klubben att Viktor Smeds är klar till den kommande säsongen.

– Det ska bli sjukt kul, säger 21-åringen till klubbens hemsida.

Viktor Smeds är klar för Kalmar

Viktor Smeds kommer senast från spel i Karlskrona, nu gör han återkomst i Hockeyallsvenskan. Forwarden har tidigare spelat i ligan med Oskarshamn, nu är han klar Kalmar.

– Det ska bli sjukt kul att komma till Kalmar, en klubb som är på uppgång och som jag tycker har tagit stora kliv dem senaste åren. Jag har bara hört bra saker om klubben och är sjukt taggad att få spela för Kalmarfansen!, säger 21-åringen till klubbens sajt.

Utöver hockeyallsvensk erfarenhet har Smeds även testat på SHL när han tillhörde Rögle. Under hans senaste säsong i Hockeyettan stod forwarden noterad för 55 poäng (16+39) på 38 matcher.

Daniel Stolt, Kalmars sportchef, ser fram emot att se nyförvärvet fortsätta utvecklas i föreningen.

– Viktor kan spela både center och vinge. Han har tidigare testat på spel i både SHL och Allsvenskan men under året i KHK har han utvecklats ordentligt. Väldigt spännande att se hur han fortsätter utvecklas i Kalmar HC, säger stolt till lagsidan.

Kontraktet sträcker sig över säsongen 2026/2027.

